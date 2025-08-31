УПЛ

Продовжує жонглювати складом національної збірної України Сергій Ребров – наставнику довелось провести одразу дві вимушені заміни.

Металіст 1925 за тайм розібрав Рух і піднявся в топ-5 УПЛ, Кривбас переміг Оболонь завдяки дублю Твердохліба, а Колос дотиснув Епіцентр завдяки прикрому автоголу і обігнав Динамо на вершині турнірної таблиці.

Динамо і Шахтар отримали календар в Лізі конференцій.

У жіночій Лізі чемпіонів Ворскла вийшла у фінал кваліфікації, здолавши литовську Гінтру, а Металіст 1925 завершив свої виступи у турнірі, програвши нідерландському ПСВ.

Українці за кордоном

Георгій Судаков офіційно став одноклубником Анатолія Трубіна в Бенфіці. Цікаво, що їхнім одноклубником може стати ще один українець – Михайло Мудрик.

Світ

В Європі тривають тури у національних чемпіонатах. В Іспанії Реал у матчі з трьома скасованими голами здолав Мальорку, а Жирона без Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова програла вже третій матч поспіль, цього разу поступившись Севільї.

В Італії Артем Довбик отримав лише 20 хвилин ігрового часу проти Пізи і пішов з поля без забитого гола, а в АПЛ пофеєрили Віталій Миколенко і Єгор Ярмолюк. У Франції Ілля Забарний допоміг ПСЖ розгромити Тулузу. В Бундеслізі чергову перемогу здобула Баварія, натомість тен Хаг ніяк не може виграти з Байєром.

Челсі нарешті забрав бунтівного конкурента Мудрика в Манчестер Юнайтед, натомість віддавши свого зіркового форварда Мілану.