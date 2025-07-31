Головні новини 30 липня: Динамо і Шахтар дізналися єврокубкових суперників, топ-трансфер Баварії, варіант для Зінченка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 30 липня.
Україна
Карпати показали нову форму з культовим камбеком – більше ніж просто футбол.
Металіст 1925 оголосив про призначення нового президента клубу – ним став 26-річний співвласник.
Новачок УПЛ оголосив про призначення нового головного тренера за 2 дні до старту чемпіонату.
Єврокубки
Динамо отримало суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів – вилучення, 3 воротарі за тайм і скасований гол.
Шахтар отримав потенційного суперника в Лізі Європи – "джокеру" знадобилося менше хвилини, щоб забити .
Ліга чемпіонів, кваліфікація: драма Вікторії Пльзень, старання українця не оцінили, милостиві фаворити – усі результати.
Інші топ-новини
Циганкова ледь не "зламали" в контрольному матчі, але він оформив переможний передасист – Крапивцов відіграв "на нуль".
Баварія оголосила про перехід лідера Ліверпуля – третій найдорожчий трансфер в історії.
Бешикташ офіційно відхрестився від зіркового ґвалтівника – клуб випустив заяву перед матчем із Шахтарем.
Челсі завершує трансфер екс-зірки Барселони та ПСЖ.
Зінченко може змінити клуб у Лондоні – команда колишніх зірок Шахтаря готує пропозицію Арсеналу.