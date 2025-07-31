Україна

Карпати показали нову форму з культовим камбеком – більше ніж просто футбол.

Металіст 1925 оголосив про призначення нового президента клубу – ним став 26-річний співвласник.

Новачок УПЛ оголосив про призначення нового головного тренера за 2 дні до старту чемпіонату.

Єврокубки

Динамо отримало суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів – вилучення, 3 воротарі за тайм і скасований гол.

Шахтар отримав потенційного суперника в Лізі Європи – "джокеру" знадобилося менше хвилини, щоб забити .

Ліга чемпіонів, кваліфікація: драма Вікторії Пльзень, старання українця не оцінили, милостиві фаворити – усі результати.

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Циганкова ледь не "зламали" в контрольному матчі, але він оформив переможний передасист – Крапивцов відіграв "на нуль".

Баварія оголосила про перехід лідера Ліверпуля – третій найдорожчий трансфер в історії.

Бешикташ офіційно відхрестився від зіркового ґвалтівника – клуб випустив заяву перед матчем із Шахтарем.

Челсі завершує трансфер екс-зірки Барселони та ПСЖ.

Зінченко може змінити клуб у Лондоні – команда колишніх зірок Шахтаря готує пропозицію Арсеналу.