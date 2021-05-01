Україна

Андрій Шевченко оголосив розширену заявку збірної України на матчі перед стартом Євро-2020. У списку чимало несподіванок.

Фінал Кубка України, в якому зіграють Динамо та Зоря, можна буде подивитися відразу на двох телеканалах. Один із них загальнодоступний.

Кияни готові влітку продати двох лідерів – журналіст озвучив цінники. Натомість Динамо хоче купити форварда Зорі.

Світ

Юліан Нагельсманн перед переходом у Баварію має шанс взяти трофей з Лейпцигом. "Бики"стали першим фіналістом Кубка Німеччини у драматичному матчі здолавши Лейпциг.

Барселона готується до повністю проваленого сезону. Каталонці домовляються з Хаві, який має замінити Рональда Кумана.

Роналду вирішив покинути Ювентус і вже доручив Жорже Мендешу шукати новий клуб.

Манчестер Сіті підписав уже другого новачка. Трансфер латиноамериканця став історичним.

ПСЖ може залишитися без Кіліана Мбаппе на матч-відповідь 1/2 Ліги чемпіонів. Натомість у Реала солідне підсилення – Рамос готовий грати.

Ексклюзиви "Футбол 24"

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