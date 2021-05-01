Головні новини 30 квітня: розширена заявка збірної України на Євро-2020, Роналду шукає новий клуб
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 30 квітня.
Україна
Андрій Шевченко оголосив розширену заявку збірної України на матчі перед стартом Євро-2020. У списку чимало несподіванок.
Фінал Кубка України, в якому зіграють Динамо та Зоря, можна буде подивитися відразу на двох телеканалах. Один із них загальнодоступний.
Кияни готові влітку продати двох лідерів – журналіст озвучив цінники. Натомість Динамо хоче купити форварда Зорі.
Світ
Юліан Нагельсманн перед переходом у Баварію має шанс взяти трофей з Лейпцигом. "Бики"стали першим фіналістом Кубка Німеччини у драматичному матчі здолавши Лейпциг.
Барселона готується до повністю проваленого сезону. Каталонці домовляються з Хаві, який має замінити Рональда Кумана.
Роналду вирішив покинути Ювентус і вже доручив Жорже Мендешу шукати новий клуб.
Манчестер Сіті підписав уже другого новачка. Трансфер латиноамериканця став історичним.
ПСЖ може залишитися без Кіліана Мбаппе на матч-відповідь 1/2 Ліги чемпіонів. Натомість у Реала солідне підсилення – Рамос готовий грати.
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