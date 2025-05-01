Головні новини 30 квітня: Барселона провалилась у захисті, Роналду у фіналі не буде, Мудрика несподівано застукали
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за середу, 30 квітня 2025 року.
Україна
Інгулець втримав перемогу над Зорею у дограванні – петровці покинули дно таблиці й покращили шанси на виживання в УПЛ
Поворознюк пообіцяв гравцям суттєвий бонус – Інгульцю потрібно виконати лише одну умову.
Степанов офіційно змінив команду – форвард Байєра не буде єдиним українцем у клубі.
Дві зірки збірної України потрапили до команди тижня в європейській першості – вони долучилися до 4 голів.
Шопінг Мудрика завірусився у соцмережах – українець покинув місце події на розкішному авто.
Екс-віце-президенту українського футбольного клубу повідомили про підозру в держзраді – "світить" довічне ув'язнення.
Лужний випустив автобіографію в співавторстві з іменитим журналістом – передмову написав чемпіон світу та Європи.
Едмар офіційно очолив футбольну збірну – екс-гравець національної команди України вже має завдання.
Світ
Барса та Інтер влаштували нічийну битву з шістьма голами – Ямаль увімкнув режим Бога, Рафінья перевершив рекорд Мессі.
Роналду вилетів з азійської ЛЧ, програвши у півфіналі – Кріштіану змарнував фантастичний шанс на останніх секундах.
ПСЖ ризикує залишитись без Дембеле на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.
Зірка Реала зазнав чергової травми – уже сьомий захисник недоступний, сезон для гравця закінчений.
Угода Анчелотті зі збірною Бразилії зірвалася – тренер Реала має інший сенсаційний варіант на 50 млн за сезон.