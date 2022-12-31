Світ

Роналду офіційно став гравцем Аль-Насра. Португалець отримуватиме рекордну зарплатню в історії футболу.

Реал вистраждав звитягу над Вальядолідом. Дубль Бензема допоміг обійти Барселону на вершині турнірної таблиці Ла Ліги.

А Ліверпуль завдяки двом автоголам здобув вольову перемогу над Лестером. Водночас Вест Хем програв вп'яте поспіль.

Україна

"УЄФА не буде вступатися за Павелка": журналіст розповів про таємничий дзвінок, який отримав Шевченко.

Ворскла продовжує опускатись у фінансову прірву, адже Жеваго вийшов із ради директорів головного спонсора полтавців.

Мудрика в Арсенала хоче перехопити Челсі. Артета загадково відповів щодо можливості трансферу українця.

Українці за кордоном

Коноплянка зізнався, чи вже думає про завершення кар'єри. Слова можуть здивувати.

Маліновський голом приєднався до перемоги Аталанти з нищівним рахунком 10:1. В активі українця ще й асист.