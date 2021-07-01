Головні новини 30 червня: Україна святкує вихід в 1/4 Євро, Динамо відпустило форварда, Шахтар бив суперника на зборах
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 30 червня.
Збірна України
Євро-2020: турнірна сітка і розклад матчів – два кроки збірної України до фіналу
Ярмоленко вже розпорядився преміальними за Євро-2020 – гідний вчинок від капітана збірної України.
Лікар Динамо повідомив деталі травми Артема Бєсєдіна, Ігор Суркіс підтримав форварда, а УЄФА виплатить киянам компенсацію.
Артем Довбик зацікавив два клуби з Європи – СК Дніпро-1 вже повісив цінник на форварда.
Україна та світ
Динамо офіційно відпустило Назарія Русина в СК Дніпро-1.
Шахтар у першому матчі Де Дзербі знищив суперника з рахунком 5:0. Мудрик та літні новачки відзначились голами.
Два тренерських призначення в АПЛ – Рафаель Бенітес очолив Евертон, а Ешпіріту Санту працюватиме в Тоттенхемі. В Італії Фіорентина знайшла вже другого тренера за міжсезоння.
Лестер придбав найкращого бомбардира чемпіонату Австрії та встановив трансферний рекорд.
Ексклюзиви "Футбол 24"
"Україна буде у півфіналі": Шевченко постав перед екзаменаційним завданням, а гравцям після Швеції треба лиш одне.
"Фільм жахів із забороненим кінцем": шведські ЗМІ оцінили епізод з Бєсєдіним – відповідь Лінекеру і багато сліз.
Моторошна травма Бєсєдіна в матчі України проти Швеції – "за таке мають давати 5 червоних", усе дуже серйозно.
"Я не буду плакати. Я мужик!": Шевченко провокував сміх і гнів, але виявився героєм, Довбику – "Золотий м'яч".
Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу.