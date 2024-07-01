Євро-2024

Визначилися дві чвертьфінальні пари на чемпіонаті Європи: Англія зустрінеться зі Швейцарією, а Німеччина зіграє з Іспанією. "Фурія" розгромила сміливу Грузію, хоча пропустила першою. Англія була за мить від епічної ганьби – Джуд в стилі Реала втримав збірну на Євро-2024, а Кейн вибив героїчну Словаччину.

Україна

Ярослав Ракицький офіційно покинув Шахтар – зворушливе прощання з нотками патріотизму. Динамо хоче підписати екс-гравця Манчестер Юнайтед. Бенфіка не відпустила Трубіна на Олімпіаду – Ротань очікує на рішення Динамо.

Полісся продовжує розривати трансферний ринок – житомирці оголосили про підписання чергового легіонера. Олександрія попрощалась одразу з 5 футболістами. Ворскла оголосила про відхід чотирьох іменитих легіонерів.

Світ

Ювентус оголосив про трансфер гравця збірної Бразилії. Де Дзербі офіційно очолив Марсель. Атлетіко безкоштовно відпустив чотирьох іменитих гравців – є сигнал для Довбика. Барселона передумала прощатися з двома зірками – каталонці "зачистили" офіційні повідомлення.