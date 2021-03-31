Україна – Казахстан

Керманич української збірної Андрій Шевченко поспілкувався із пресою напередодні 3-го туру кваліфікації до ЧС-2022. Хавбек Сергій Сидорчук прокоментував прийдешній матч із Казахстаном.

Головний тренер "яструбів" Талгат Байсуфінов теж провів прес-конференцію, пообіцявши не робити подарунків збірній України. "Синьо-жовті" втратили Коноплянку на матч проти Казахстану – вінгер ризикує не зіграти до кінця сезону, участь на Євро-2020 теж під питанням.

Кваліфікація до ЧС-2022

У групі А Португалія перемогла Люксембург у важкому матчі з голом Жерсона. Зате Бельгія і Нідерланди оформили 15:0 на двох, Уельс дотиснув чехів, а Туреччина влаштувала божевільну перестрілку з латвійцями.

Алєксандар Мітровіч дублем приніс Сербії звитягу над Азербайджаном, Кіпр зняв скальп зі Словенії. Натомість Словаччина вирвала перемогу в Росії, а Перішіч і Модріч врятували Хорватію від ганьби.

Інші топ-події

Євро U-21: Нідерланди відвантажили Угорщині 6 голів, Румунія встояла проти Німеччини, але вилетіла з турніру. Натомість Італія розгромила Словенію, а Іспанія закономірно здолала чехів. У раунд плей-офф путівки здобули нідерландці, німці, іспанці та італійці.

Зірковий форвард Роберт Лєвандовскі пропустить обидва матчі з ПСЖ у Лізі чемпіонів – Баварія повідомила терміни відновлення. Тим часом Френк Лемпард влітку може отримати несподівану пропозицію для продовження кар'єри.