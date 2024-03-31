Головні новини 30 березня: Шахтар продовжив переможну серію в УПЛ, травми гравців збірної України, топ-матч Мудрика
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за суботу, 30 березня.
Україна
У суботу трьома матчами стартував 22-й тур УПЛ. Шахтар здобув сьому перемогу поспіль, розгромивши Оболонь – нестримний Швед оформив 2+1 та вилучення для суперника. Чорноморець перервав невдалу серію розгромною перемогою над Поліссям – вихованець Шахтаря оформив хет-трик. Кривбас із труднощами обіграв Верес – вилучення бомбардира, долю гри вирішив автогол та невезіння воротаря.
Екс-власнику українського клубу оголосили підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.
Польща – Україна: стало відомо, де відбудеться спаринг збірних перед стартом на Євро-2024.
Топ-чемпіонати
АПЛ: Мудрик заробив пенальті та 2 вилучення, Челсі відпустив аутсайдера, автогол Евертона приніс Забарному перемогу. Віталій Миколенко не зіграв через хворобу.
Брентфорд і МЮ видали драму в доданий час – 4 влучання в каркас, Ярмолюк був близький до першого гола в АПЛ.
Руслан Маліновський травмувався, зігравши лише 17 хвилин за Дженоа – м'яча ката України виявилось недостатньо для перемоги. Отримав травму і Роман Яремчук, яукий зіграв лише 16 хвилин – Валенсія поділила очки з фіналістом Кубка Іспанії.
Лаціо у доданий час вирвав перемогу над Ювентусом – екс-тренер Маліновського тріумфально дебютував на чолі римлян.
Борусія шокувала Баварію і наблизила чемпіонство Леверкузена – Дортмунд згадав часи Клоппа, перервавши провальну серію. Байєр свій матч виграв і відірвався на 13 очок за 7 турів до фінішу.
Інші головні події
Неймар випрошує сенсаційне повернення в Барселону – саудівці отримали від зірки 5 матчів за 90 млн.
Три гравці збірної Франції влаштували вечірку з алкоголем і наркотиками – поліція вривалась у готель о 6 ранку.
Кріштіану Роналду оформив хет-трик у Саудівській Аравії.