Україна

У суботу трьома матчами стартував 22-й тур УПЛ. Шахтар здобув сьому перемогу поспіль, розгромивши Оболонь – нестримний Швед оформив 2+1 та вилучення для суперника. Чорноморець перервав невдалу серію розгромною перемогою над Поліссям – вихованець Шахтаря оформив хет-трик. Кривбас із труднощами обіграв Верес – вилучення бомбардира, долю гри вирішив автогол та невезіння воротаря.

Екс-власнику українського клубу оголосили підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Польща – Україна: стало відомо, де відбудеться спаринг збірних перед стартом на Євро-2024.

Топ-чемпіонати

АПЛ: Мудрик заробив пенальті та 2 вилучення, Челсі відпустив аутсайдера, автогол Евертона приніс Забарному перемогу. Віталій Миколенко не зіграв через хворобу.

Брентфорд і МЮ видали драму в доданий час – 4 влучання в каркас, Ярмолюк був близький до першого гола в АПЛ.

Руслан Маліновський травмувався, зігравши лише 17 хвилин за Дженоа – м'яча ката України виявилось недостатньо для перемоги. Отримав травму і Роман Яремчук, яукий зіграв лише 16 хвилин – Валенсія поділила очки з фіналістом Кубка Іспанії.

Лаціо у доданий час вирвав перемогу над Ювентусом – екс-тренер Маліновського тріумфально дебютував на чолі римлян.

Борусія шокувала Баварію і наблизила чемпіонство Леверкузена – Дортмунд згадав часи Клоппа, перервавши провальну серію. Байєр свій матч виграв і відірвався на 13 очок за 7 турів до фінішу.

Інші головні події

Неймар випрошує сенсаційне повернення в Барселону – саудівці отримали від зірки 5 матчів за 90 млн.

Три гравці збірної Франції влаштували вечірку з алкоголем і наркотиками – поліція вривалась у готель о 6 ранку.

Кріштіану Роналду оформив хет-трик у Саудівській Аравії.