"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 30 березня 2025 року.

УПЛ

Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера – хет-трик Бруніньйо, камбек Ракицького, "моряки" йдуть на дно.

Зоря у меншості зазнала розгромної поразки від Колоса – дубль Цурікова приніс дебютну перемогу Костишину.

Кривбас переграв Ворсклу в дощовому матчі і закріпився в топ-5 – Вернидуб лаяв новачка, аут вирішив усе.

Шахтар відправив екс-гравця збірної України в дубль: "Шукаю собі нову команду".

Новий Маріуполь дебютував з нічиєї, Металург в більшості програв Поділлю: Перша ліга.

Українці за кордоном

Яремчук оформив дубль у надпринциповій дуелі з Панатінаїкосом – відео голів від українця.

Смоляков забив дебютний гол в МЛС – шедевральна гармата не врятувала від поразки, Мессі приніс перемогу Інтеру Маямі.

Барселона вдруге розгромила Жирону – Лєвандовскі оформив дубль, Циганков мав момент, але розчинився.

Довбик ризикує пропустити топ-матч Роми за місце в ЛЧ – видання розкрило причини.

Кубок Англії

Астон Вілла з розгромом ввірвалася в 1/2 Кубка Англії – вигнанець МЮ забив перші голи, екс-захисник Барси оформив дубль.

Манчестер Сіті їде до свого кривдника – результати жеребкування Кубка Англії.

Борнмут пролетів повз півфінал Кубка Англії – кат Таловєрова став жахом Забарного, Холанд не забив пенальті й вилетів.

Світ

Наполі дотис Мілан і продовжує чемпіонські перегони з Інтером – гол на 64-й секунді, Хіменес не реалізував пенальті.

Інтер втримав перемогу над Удінезе та відірвався від конкурентів за Скудетто, Кальярі ефектно розгромив Монцу.

Кривдник Шахтаря, який виносив"гірників" 10:0, офіційно залишився без роботи – він виграв два трофеї і зганьбився в ЛЧ.