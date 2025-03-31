Головні новини 30 березня: феєрія Яремчука, гольовий дебют Смолякова, погроми Карпат і Колоса, Перша ліга повертається
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 30 березня 2025 року.
УПЛ
Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера – хет-трик Бруніньйо, камбек Ракицького, "моряки" йдуть на дно.
Зоря у меншості зазнала розгромної поразки від Колоса – дубль Цурікова приніс дебютну перемогу Костишину.
Кривбас переграв Ворсклу в дощовому матчі і закріпився в топ-5 – Вернидуб лаяв новачка, аут вирішив усе.
Шахтар відправив екс-гравця збірної України в дубль: "Шукаю собі нову команду".
Новий Маріуполь дебютував з нічиєї, Металург в більшості програв Поділлю: Перша ліга.
Українці за кордоном
Яремчук оформив дубль у надпринциповій дуелі з Панатінаїкосом – відео голів від українця.
Смоляков забив дебютний гол в МЛС – шедевральна гармата не врятувала від поразки, Мессі приніс перемогу Інтеру Маямі.
Барселона вдруге розгромила Жирону – Лєвандовскі оформив дубль, Циганков мав момент, але розчинився.
Довбик ризикує пропустити топ-матч Роми за місце в ЛЧ – видання розкрило причини.
Кубок Англії
Астон Вілла з розгромом ввірвалася в 1/2 Кубка Англії – вигнанець МЮ забив перші голи, екс-захисник Барси оформив дубль.
Манчестер Сіті їде до свого кривдника – результати жеребкування Кубка Англії.
Борнмут пролетів повз півфінал Кубка Англії – кат Таловєрова став жахом Забарного, Холанд не забив пенальті й вилетів.
Світ
Наполі дотис Мілан і продовжує чемпіонські перегони з Інтером – гол на 64-й секунді, Хіменес не реалізував пенальті.
Інтер втримав перемогу над Удінезе та відірвався від конкурентів за Скудетто, Кальярі ефектно розгромив Монцу.
Кривдник Шахтаря, який виносив"гірників" 10:0, офіційно залишився без роботи – він виграв два трофеї і зганьбився в ЛЧ.