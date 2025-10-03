Головні новини 2 жовтня: Шахтар дотис Абердін, Динамо влетіло Крістал Пелас, камбек Маліновського в збірну України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 2 жовтня.
Україна
Збірна України оголосила заявку на матчі проти Ісландії та Азербайджану – без Луніна, повернення Маліновського.
Помер колишній футбольний арбітр – він судив матчі УПЛ разом із братом.
Клуб Гармаша та Рибалки отримав фінансові проблеми – екс-тренер УПЛ підтвердив: "Про бойкот поки що не йдеться".
Колос продовжив контракт з лідером команди.
Ліга Європи
Рома програла в ЛЄ, не реалізувавши три пенальті – Довбик "запоров" два з них (ВІДЕО).
Загреб розбив кривдників Динамо й очолив Лігу Європи, Штутгарт згорів Базелю, Ліон дотис Зальцбург.
Рейнджерс повторив клубний антирекорд, Мітьюлланд обіграв Ноттінгем на стандартах: Ліга Європи.
Сельта здобула вольову перемогу над ПАОКом, Бетіс розібрався з Лудогорцем, Райо Вальєкано не залишив шансів Шкендії.
Болонья втримала нічию з Фрайбургом, Вікторія знищила Мальме завдяки шоу Видри, Гоу Ехед Іглз прибив кривдника Шахтаря.
Ліга конференцій
Динамо у більшості програло Крістал Пелас у стартовому матчі Ліги конференцій – травма Михавка стала фатальною.
Шахтар втримав важку перемогу в перестрілці з Абердіном – Еліас привіз пенальті, трьох голів могло не вистачити.
Ліга конференцій: АЕК зазнав неочікуваної поразки з хет-триком, дурне вилучення вже на 2-й хвилині, поразка українців.
Ліга конференцій: розгромні перемоги Зрінські, Леха та Лозанни, жертва Динамо знову потерпає.