Україна

Збірна України оголосила заявку на матчі проти Ісландії та Азербайджану – без Луніна, повернення Маліновського.

Помер колишній футбольний арбітр – він судив матчі УПЛ разом із братом.

Клуб Гармаша та Рибалки отримав фінансові проблеми – екс-тренер УПЛ підтвердив: "Про бойкот поки що не йдеться".

Колос продовжив контракт з лідером команди.

Ліга Європи

Рома програла в ЛЄ, не реалізувавши три пенальті – Довбик "запоров" два з них (ВІДЕО).

Загреб розбив кривдників Динамо й очолив Лігу Європи, Штутгарт згорів Базелю, Ліон дотис Зальцбург.

Рейнджерс повторив клубний антирекорд, Мітьюлланд обіграв Ноттінгем на стандартах: Ліга Європи.

Сельта здобула вольову перемогу над ПАОКом, Бетіс розібрався з Лудогорцем, Райо Вальєкано не залишив шансів Шкендії.

Болонья втримала нічию з Фрайбургом, Вікторія знищила Мальме завдяки шоу Видри, Гоу Ехед Іглз прибив кривдника Шахтаря.

Ліга конференцій

Динамо у більшості програло Крістал Пелас у стартовому матчі Ліги конференцій – травма Михавка стала фатальною.

Шахтар втримав важку перемогу в перестрілці з Абердіном – Еліас привіз пенальті, трьох голів могло не вистачити.

Ліга конференцій: АЕК зазнав неочікуваної поразки з хет-триком, дурне вилучення вже на 2-й хвилині, поразка українців.

Ліга конференцій: розгромні перемоги Зрінські, Леха та Лозанни, жертва Динамо знову потерпає.