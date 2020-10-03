Єврокубки

День розпочався продовженням обговорення результатів жеребкування Ліги чемпіонів. Іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря, і сконфузились, назвавши киян російською командою.

Жеребкування Ліги Європи подарувала імена суперників низці українців, які виступають за кордоном. Усі результати.

Зоря також дізналася суперників у груповому турнірі. Чигринський і Шахов приїдуть в Україну, також луганцям випав Лестер і старі знайомі з Португалії.

Трансфери

До закриття трансферного вікна залишаються лічені дні, тому клуби активізувалися на ринку. Динамо відпустило Соля в Іспанію. Екс-киянин Піваріч знайшов собі новий клуб.

Йовічевіч отримав перше підсилення в СК Дніпро-1 – два новачки з Шахтаря.

Тоттенхем орендував найкращого снайпера чемпіонату Португалії, а Рома – нападника Реала. Шеффілд Юнайтед встановив новий клубний рекорд заради покупки форварда Ліверпуля.

Аталанта підписала сьомого новачка у міжсезоння. Вест Хем купив нового центрбека. Гранада придбала бомбардира, якого пов'язували з Динамо.

Перший іноземець Луческу в Динамо – забив Челсі з центра поля і може зіграти з Україною на Євро

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