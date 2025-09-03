Україна

Сергій Ребров зіткнувся з черговою кадровою проблемою, а у збірній України розгорівся серйозний скандал – СБУ провела обшуки в асистента тренера "синьо-жовтих".

Україна виграла конкуренцію в європейської збірної за гравця Олімпіакоса, а форвард Сандерленда Назарій Русин знайшов собі новий клуб в Європі.

На відміну від Європи, трансферне вікно в Україні залишається відкритим, чим сповна скористалось Динамо. Київський клуб оголосив одразу двох новачків. Першим став легіонер з досвідом виступів у Франції, а другим – вчорашній гравець Другої ліги.

Трансфери

Георгій Бущан міг стати партнером Цигакова, Крапивцова і Ваната у Жироні, а Удінезе намагалось підписати Дениса Попова.

Астон Вілла в останні хвилини трансферного вікна підписала гравців МЮ та Ліверпуля, а Варді завершив свій сенсаційний трансфер до новачка Серії А.

Манчестер Сіті офіційно позбувся гравця, який вигравав з клубом требл і підписав на його позицію чемпіона Європи.

