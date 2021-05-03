Україна

Луганська Зоря на останніх хвилинах вирвала перемогу над Минаєм і близька до чергової "бронзи" УПЛ. Натомість Рух здобув вольову перемогу над Олександрією і опинився за крок від збереження прописки в лізі.

Львів у доданий час вирвав перемогу в Маріуполя і убезпечив себе від вильоту. Зате Інгулець розгромив Олімпік і перервав 4-матчеву безвиграшну серію у чемпіонаті.

Європа

Міланський Інтер достроково став чемпіоном Італії після 9-річної гегемонії Ювентуса. Титул став можливим, оскільки Аталанта не зуміла переграти Сассуоло – зусиль Маліновського виявилося мало.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: матч офіційно перенесли на невизначений термін, бо розлючені фанати прорвалися на Олд Траффорд за кілька годин до дербі.

У рамках Ла Ліги Барселона втримала перемогу над Валенсією у перестрілці з п'ятьма голами. Натомість Вільяреал мінімально здолав Хетафе, Вальядолід розписав бойову нічию із Бетісом, а Гранада мінімально поступилась Кадісу.

Інші топ-події

Яремчук забив гол, а Безус асистував – українці влаштували камбек Гента проти Шведа і Ко в чемпіонаті Бельгії. Оборонець Тарас Качараба став чемпіоном Чехії – до перемоги причетні відразу два клуби українця.

Челсі – Реал: Зідан отримає потужне підсилення перед півфіналом Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті – ПСЖ: УЄФА призначив арбітра на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів.