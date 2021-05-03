Головні новини 2 травня: Зоря за крок від бронзи УПЛ, Маліновський не зупинив Скудетто Інтера, фани зірвали дербі в АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 травня.
Україна
Луганська Зоря на останніх хвилинах вирвала перемогу над Минаєм і близька до чергової "бронзи" УПЛ. Натомість Рух здобув вольову перемогу над Олександрією і опинився за крок від збереження прописки в лізі.
Львів у доданий час вирвав перемогу в Маріуполя і убезпечив себе від вильоту. Зате Інгулець розгромив Олімпік і перервав 4-матчеву безвиграшну серію у чемпіонаті.
Європа
Міланський Інтер достроково став чемпіоном Італії після 9-річної гегемонії Ювентуса. Титул став можливим, оскільки Аталанта не зуміла переграти Сассуоло – зусиль Маліновського виявилося мало.
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: матч офіційно перенесли на невизначений термін, бо розлючені фанати прорвалися на Олд Траффорд за кілька годин до дербі.
У рамках Ла Ліги Барселона втримала перемогу над Валенсією у перестрілці з п'ятьма голами. Натомість Вільяреал мінімально здолав Хетафе, Вальядолід розписав бойову нічию із Бетісом, а Гранада мінімально поступилась Кадісу.
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