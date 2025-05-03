"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 2 травня 2025 року.

Україна

Карпати у меншості вирвали перемогу над Лівим Берегом – дубль Чачуа врятував шанси львів'ян на єврокубки.

Кривбас розписав нічию з Рухом, відставши від Карпат і Полісся в битві за єврокубки.

Епіцентр здолав ЮКСА та вперше в історії вийшов в УПЛ.

Шахтар та ще 2 клуби УПЛ отримали покарання від УЄФА – "гірники" заплатять кругленький штраф, є ризик бану в єврокубках.

ФІФА наклала на Ворсклу ще один бан – це вже друге покарання для команди Максимова за місяць.

Суркіс підтвердив інформацію про можливого новачка – відомо, від кого залежить перехід.

КДК УАФ оштрафував Поворознюка за сексизм – відомо, яку суму має сплатити президент Інгульця.

СБУ затримала екс-власника запорізького Металурга – сина зрадника Богуслаєва дістали прямо в Монако.

Світ

Ман Сіті зламав середняка-сенсацію і піднявся на третю сходинку АПЛ – потенційно прощальний гол де Брюйне.

Інтер підтвердив травму головної зірки – участь у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ проти Барси буде дивом.

ПСЖ офіційно розкрив діагноз Дембеле – парижани повідомили про травму ще одного гравця перед Лігою чемпіонів.

100-мільйоний невдаха МЮ може виграти два єврокубки за сезон – такого ще не робив ніхто.

Англія може отримати рекордну кількість місць в наступній Лізі чемпіонів – все завдяки Тоттенхему та МЮ.