Головні новини 2 травня: Суркіс підтвердив ризикований трансфер Динамо, УПЛ має першого новачка, Шахтар "попав" на гроші
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 2 травня 2025 року.
Україна
Карпати у меншості вирвали перемогу над Лівим Берегом – дубль Чачуа врятував шанси львів'ян на єврокубки.
Кривбас розписав нічию з Рухом, відставши від Карпат і Полісся в битві за єврокубки.
Епіцентр здолав ЮКСА та вперше в історії вийшов в УПЛ.
Шахтар та ще 2 клуби УПЛ отримали покарання від УЄФА – "гірники" заплатять кругленький штраф, є ризик бану в єврокубках.
ФІФА наклала на Ворсклу ще один бан – це вже друге покарання для команди Максимова за місяць.
Суркіс підтвердив інформацію про можливого новачка – відомо, від кого залежить перехід.
КДК УАФ оштрафував Поворознюка за сексизм – відомо, яку суму має сплатити президент Інгульця.
СБУ затримала екс-власника запорізького Металурга – сина зрадника Богуслаєва дістали прямо в Монако.
Світ
Ман Сіті зламав середняка-сенсацію і піднявся на третю сходинку АПЛ – потенційно прощальний гол де Брюйне.
Інтер підтвердив травму головної зірки – участь у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ проти Барси буде дивом.
ПСЖ офіційно розкрив діагноз Дембеле – парижани повідомили про травму ще одного гравця перед Лігою чемпіонів.
100-мільйоний невдаха МЮ може виграти два єврокубки за сезон – такого ще не робив ніхто.
Англія може отримати рекордну кількість місць в наступній Лізі чемпіонів – все завдяки Тоттенхему та МЮ.