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Головні новини 2 травня: Маліновський був не проти перейти в Динамо, Шахтар очолив рейтинг найкращих у Європі

3 травня 07:00 2416 Читать на русском
Головні новини 2 травня: Маліновський був не проти перейти в Динамо, Шахтар очолив рейтинг найкращих у Європі
ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 2 травня.

Україна

Руслан Маліновський міг не опинитися у Європі – ще під час своїх виступів у Зорі він дав згоду перейти у Динамо.

Офіційно зареєстрований третій кандидат на посаду президента УПЛ – до Олександра Шевченка та Олега Смалійчука приєднався Михайло Метревелі, якого висунув донецький Шахтар.

Тим часом, маємо першого претендента на те, щоб прийняти фінал Кубка України сезону-2020/21. Заступник мера Черкас заявив про намір провести вирішальний поєдинок.

Світ

Барселона визначилась із альтернативою Неймару – спадкоємець Мессі буде списаний в кузню талантів.

Тим часом футбольний світ потроху починає приходити до тями. В Італії Сассуоло став першим клубом Серії А, який офіційно заявив про повернення до тренувань. А ФІФА планує розглянути революційну зміну формату змагань.

Остаточне завершення чемпіонату НІдерландів не мине безслідно. Камбюр та Де Графсхап, які лідирували у другому дивізіоні, подали позов до суду з вимогою підвищити їх у класі.

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