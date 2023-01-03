Україна

Шахтар продовжує торги за Мудрика – Арсенал дізнався мінімальні фінансові вимоги, інший топ-клуб сподівається на провал.

Сергій Кравченко офіційно завершив кар'єру – легенду Дніпра сватають в тренерський штаб Руслана Ротаня.

Екс-форвард Динамо і збірної України покине СК Дніпро-1 – команда Кучера вже знайшла йому заміну в клубі УПЛ. Львів підпише екс-голкіпера Динамо і Шахтаря Олександра Рибку.

Світ

Мадридський Реал готовий позбутися 5 гравців вже взимку – Анчелотті не соромиться говорити про це на публіку.

Ліверпуль сенсаційно програв Брентфорду, продовживши жахливу серію – Конате привіз два голи, Нуньєс запоров супермомент.

Роналду може швидко покинути Аль-Наср і повернутися в АПЛ – сенсаційний пункт під Лігу чемпіонів.

Труну з тілом Пеле привезли на стадіон Сантоса.

"Один з найдивовижніших трансферів Іспанії": ексзірка Карпат відмовився від грошей і Прімери, щоб відродити рідний клуб

Українці за кордоном

Андрій Лунін розпочне 2023 рік в старті Реала. Карло Анчелотті підтвердив, що українець зіграє через пошкодження Куртуа.

Артур Рудько може достроково покинути чемпіонат Польщі – великі надії екс-голкіпера Динамо обернулись гучним провалом.

Сергій Ребров розповів про свої плани на найближче майбутнє.