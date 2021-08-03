Україна

Луганська Зоря знищила Інгулецьв останньому матчі 2-го туру УПЛ. Кочергін оформив хет-трик, а Булеца віддав два асисти.

УАФ підтвердила прощання зі штабом Шевченка і почала пошуки нового головного тренера. Вже відомі два кандидати із-за кордону. Окрім того, Сергій Ребров може розірвати контракт зі своїм клубом заради збірної.

Шахтар готується розпочати боротьбу в Лізі чемпіонів. Роберто Де Дзербі оголосив заявку на гру з Генком і дав прес-конференцію.

Світ

Джорджо К'єлліні підписав новий контракт з Ювентусом.

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Шахтарю загрожує чемпіон світу, важкий шлях Яремчука – усі результати

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи 2021/22: Зоря та інші українці отримали суперників

Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій 2021/22: Колосу максимально пощастило, але суперник нелегкий

Трансфери

Рома офіційно завершила покупку Ельдора Шомуродова.

Артем Довбик має всі шанси приєднатись до Трабзонспора – 2 мільйони євро поки гальмують трансфер.

Роналду сподівається, що Реал допоможе йому покинути Ювентус.