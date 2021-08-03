Головні новини 2 серпня: УАФ підтвердила прощання з Шевченком, Ребров готується очолити збірну, жеребкування єврокубків
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 2 серпня.
Україна
Луганська Зоря знищила Інгулецьв останньому матчі 2-го туру УПЛ. Кочергін оформив хет-трик, а Булеца віддав два асисти.
УАФ підтвердила прощання зі штабом Шевченка і почала пошуки нового головного тренера. Вже відомі два кандидати із-за кордону. Окрім того, Сергій Ребров може розірвати контракт зі своїм клубом заради збірної.
Шахтар готується розпочати боротьбу в Лізі чемпіонів. Роберто Де Дзербі оголосив заявку на гру з Генком і дав прес-конференцію.
Світ
Джорджо К'єлліні підписав новий контракт з Ювентусом.
Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Шахтарю загрожує чемпіон світу, важкий шлях Яремчука – усі результати
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи 2021/22: Зоря та інші українці отримали суперників
Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій 2021/22: Колосу максимально пощастило, але суперник нелегкий
Трансфери
Рома офіційно завершила покупку Ельдора Шомуродова.
Артем Довбик має всі шанси приєднатись до Трабзонспора – 2 мільйони євро поки гальмують трансфер.
Роналду сподівається, що Реал допоможе йому покинути Ювентус.