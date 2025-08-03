Головні новини 2 серпня: переможний старт Динамо в УПЛ, зірка АПЛ шокував заявою про відхід, новий претендент на Довбика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 2 серпня.
Україна
Динамо перемогло Верес у стартовому матчі в УПЛ – Ванат всьому голова, тривога перед ЛЧ і симпатична гра рівнян
Зоря та ЛНЗ розписали нічию на очах тренера збірної України – екс-гравець Динамо не забив у порожні ворота
Друга ліга: екс-зірка Динамо допоміг у меншості відібрати очки у Полісся-2, новачок здобув другу поспіль перемогу
Ворскла здобула вольову перемогу над Маріуполем у стартовому турі Першої ліги
Чорноморець впевнено здолав Ниву у першому офіційному матчі сезону
Різник не перейде в АПЛ – джерело назвало суму, яку відхилив Шахтар
Шовковський оцінив пошкодження провідного гравця Динамо, назвавши шанси зіграти в матчі Ліги чемпіонів
Новачок УПЛ орендував двох гравців Шахтаря
Лідер Руха продовжить кар'єру в європейському чемпіонаті – ЗМІ назвав деталі переходу
Світ
Сон шокував Тоттенхем – офіційно оголосив про відхід та хоче у клуб українця
Баварія втратила півзахисника – гравець переніс термінову операцію
Екс-легіонер Динамо оформив дубль і здобув приз найкращому гравцю – ВІДЕО
Фонсека програв контрольний матч Баварії – "закрити" Кейна виявилося недостатньо
Ліверпуль висунув Ньюкаслу умову, за якої спробує ще раз підписати Ісака
Трансфери
Суперник Динамо в ЛЧ завершує сенсаційний трансфер екс-зірки Челсі та ПСЖ – відомі деталі угоди
Шахтар націлився на чергового бразильця – його представляє батько Неймара
Ньюкасл підписав екс-гравця Арсенала і збірної Англії
Екс-зірка Ньюкасла та Борнмута офіційно знайшов собі новий клуб
Українці за кордоном
Провальний дебют Степанова за Нюрнберг – українець визнаний найгіршим гравцем матчу
ПСЖ узгодив трансфер Забарного – парижани майже задовольнили умови Борнмута
Довбик може перейти у найтитулованіший клуб Італії – Рома готова суттєво знизити ціну
Яремчук віддав асист та оформив офсайдний дубль у спарингу Олімпіакоса – ВІДЕО
Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту