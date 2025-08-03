Україна

Динамо перемогло Верес у стартовому матчі в УПЛ – Ванат всьому голова, тривога перед ЛЧ і симпатична гра рівнян

Зоря та ЛНЗ розписали нічию на очах тренера збірної України – екс-гравець Динамо не забив у порожні ворота

Друга ліга: екс-зірка Динамо допоміг у меншості відібрати очки у Полісся-2, новачок здобув другу поспіль перемогу

Ворскла здобула вольову перемогу над Маріуполем у стартовому турі Першої ліги

Чорноморець впевнено здолав Ниву у першому офіційному матчі сезону

Різник не перейде в АПЛ – джерело назвало суму, яку відхилив Шахтар

Шовковський оцінив пошкодження провідного гравця Динамо, назвавши шанси зіграти в матчі Ліги чемпіонів

Новачок УПЛ орендував двох гравців Шахтаря

Лідер Руха продовжить кар'єру в європейському чемпіонаті – ЗМІ назвав деталі переходу

Світ

Сон шокував Тоттенхем – офіційно оголосив про відхід та хоче у клуб українця

Баварія втратила півзахисника – гравець переніс термінову операцію

Екс-легіонер Динамо оформив дубль і здобув приз найкращому гравцю – ВІДЕО

Фонсека програв контрольний матч Баварії – "закрити" Кейна виявилося недостатньо

Ліверпуль висунув Ньюкаслу умову, за якої спробує ще раз підписати Ісака

Трансфери

Суперник Динамо в ЛЧ завершує сенсаційний трансфер екс-зірки Челсі та ПСЖ – відомі деталі угоди

Шахтар націлився на чергового бразильця – його представляє батько Неймара

Ньюкасл підписав екс-гравця Арсенала і збірної Англії

Екс-зірка Ньюкасла та Борнмута офіційно знайшов собі новий клуб

Українці за кордоном

Провальний дебют Степанова за Нюрнберг – українець визнаний найгіршим гравцем матчу

ПСЖ узгодив трансфер Забарного – парижани майже задовольнили умови Борнмута

Довбик може перейти у найтитулованіший клуб Італії – Рома готова суттєво знизити ціну

Яремчук віддав асист та оформив офсайдний дубль у спарингу Олімпіакоса – ВІДЕО

Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту