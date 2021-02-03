Головні новини 2 лютого: Динамо заявило новачків в УПЛ, Шахтар показав заявку на Лігу Європи, гольова феєрія Ман Юнайтед
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 лютого.
Україна
Київське Динамо дозаявило Бєсєдіна та Сідклея на УПЛ і запропонувало 9 млн євро за зірку турецького Хатайспора.
Донецький Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи та оприлюднив оновлений розклад спарингів до кінця зборів.
Франція – Україна: визначилось місце проведення стартового матчу відбору до ЧС-2022. Ковалівський Колос опублікував офіційну заяву щодо відрахування Селезньова.
Європа
Туринський Ювентус здобув вольову перемогу над Інтером у першому півфіналі Кубка Італії – відео голів та огляд двобою на Джузеппе Меацца.
У чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон із ганебним рахунком – відеоогляд шаленого голепаду команди Сульшера.
Кубок Німеччини: Байєр сенсаційно вилетів від команди 4-го дивізіону, а Борусія Д ледь не повторила "подвиг" Баварії. Натомість Севілья здолала Альмерію та пробилась у півфінал Кубка Іспанії.
Інші топ-події
Французький Марсель зі скандалом підтвердив звільнення Віллаша-Боаша. Тим часом Роберто Манчіні анонсував свій відхід зі збірної Італії і назвав фаворитів на тренерське крісло.
Натомість ПСЖ та Неймар домовились щодо продовження співпраці. Зате Рафа Бенітес нібито погодився очолити Наполі замість Гаттузо.