Україна

Київське Динамо дозаявило Бєсєдіна та Сідклея на УПЛ і запропонувало 9 млн євро за зірку турецького Хатайспора.

Донецький Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи та оприлюднив оновлений розклад спарингів до кінця зборів.

Франція – Україна: визначилось місце проведення стартового матчу відбору до ЧС-2022. Ковалівський Колос опублікував офіційну заяву щодо відрахування Селезньова.

Європа

Туринський Ювентус здобув вольову перемогу над Інтером у першому півфіналі Кубка Італії – відео голів та огляд двобою на Джузеппе Меацца.

У чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон із ганебним рахунком – відеоогляд шаленого голепаду команди Сульшера.

Кубок Німеччини: Байєр сенсаційно вилетів від команди 4-го дивізіону, а Борусія Д ледь не повторила "подвиг" Баварії. Натомість Севілья здолала Альмерію та пробилась у півфінал Кубка Іспанії.

Інші топ-події

Французький Марсель зі скандалом підтвердив звільнення Віллаша-Боаша. Тим часом Роберто Манчіні анонсував свій відхід зі збірної Італії і назвав фаворитів на тренерське крісло.

Натомість ПСЖ та Неймар домовились щодо продовження співпраці. Зате Рафа Бенітес нібито погодився очолити Наполі замість Гаттузо.