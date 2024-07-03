Головні новини 2 липня: чвертьфінал Євро сформований, розгромна перемога Динамо, українці обирають собі клуби
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 2 липня.
Євро-2024
Визначилися два останні учасники чвертьфіналу. Нідерланди розірвали Румунію, а Туреччиниа дещо несподівано взяла гору на Австрією.
Кріштіану Роналду оголосив, що нинішній Євро буде для нього останнім у статусі гравця.
УПЛ
Динамо у першому спарингу міжсезоння розбило новачка УПЛ. Шахтар визначився, де буде приймати матчі Ліги чемпіонів – "гірники" переїжджають третій рік поспіль.
Трансфери українців
Лідер Динамо після Євро-2024 провів переговори з Бешикташем. Натомість Яремчук турецький маршрут не розглядає – українець в полі зору двох несподіванок з ЛЧ, але мріє про інше.
Довбик вже нібито обрав наступний клуб і найближчими днями чекає на презентацію. Лунін опинився серед чотирьох гравців, які можуть піти з Реала – Анчелотті хоче залишити лише двох.