Євро-2024

Визначилися два останні учасники чвертьфіналу. Нідерланди розірвали Румунію, а Туреччиниа дещо несподівано взяла гору на Австрією.

Кріштіану Роналду оголосив, що нинішній Євро буде для нього останнім у статусі гравця.

УПЛ

Динамо у першому спарингу міжсезоння розбило новачка УПЛ. Шахтар визначився, де буде приймати матчі Ліги чемпіонів – "гірники" переїжджають третій рік поспіль.

Трансфери українців

Лідер Динамо після Євро-2024 провів переговори з Бешикташем. Натомість Яремчук турецький маршрут не розглядає – українець в полі зору двох несподіванок з ЛЧ, але мріє про інше.

Довбик вже нібито обрав наступний клуб і найближчими днями чекає на презентацію. Лунін опинився серед чотирьох гравців, які можуть піти з Реала – Анчелотті хоче залишити лише двох.