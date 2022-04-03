Війна Росії проти України

Динамо затвердило перший благодійний матч під час війни. Суперником став багаторазовий чемпіон Польщі.

Сьогоднішнє Дербі д'Італія покликане привернути увагу до війни в Україні. Солістка гурту Go_A Катерина Павленко перед матчем Ювентуса та Інтера заспіває легендарну пісню Джона Леннона.

Італійські арбітри фінансово підтримають українських колег – Лучано Лучі склав список найнужденніших.

"Я не спілкуюсь з російськими журналістами": Капелло різко "відшив" представників країни-окупанта. Навіть екс-наставник збірної Росії більше не хоче мати нічого спільного з пропагандистськими ЗМІ.

Світ

Баварія замість розгромної перемоги над Фрайбургом ризикує отримати технічну поразку. Дика помилка Нагельсманна, яку виправдовує навіть арбітр.

Реал завдяки трьом пенальті переміг Сельту. Жоау Фелікс вкотре влаштував феєрію, забезпечивши перемогу Атлетіко.

Ліверпуль перемогою над Уотфордом тимчасово відібрав лідерство у Манчестер Сіті, але "містяни" через кілька годин повернули собі перше місце, здолавши Бернлі. Манчестер Юнайтед на фоні кадрової кризи у видовищному матчі поділив очки з Лестером.

Українські футболісти продовжують досягати успіху в Європі. Гол Ярмоленка визнали найкращим у Вест Хемі за минулий місяць. Денис Олійник забив у стартовому турі чемпіонату Фінляндії.

Україна

"Зоря була, є і буде". Луганський клуб спростував інформацію про припинення існування.

Віце-президент Металіста Євген Красніков повідомив, що Ярослав Ракицький був би дуже радий, якби його викликали до збірної України.

Уругваєць Карлос Де Пена перейшов у бразильський Інтернасьйональ та зворушливо попрощався з Динамо.

Олександр Рибка покинув Металіст – екс-голкіпер Динамо і Шахтаря повернувся у чемпіонат Туреччини