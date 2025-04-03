"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 2 квітня 2025 року.

Кубок України

Динамо здолало Рух і пробилося в 1/2 Кубка України – сенсаційний Герреро, крутий дебют 23-річного, травма зятя Суркіса.

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах.

Полісся пробилось у півфінал Кубка України, здобувши надскладну перемогу над Вересом в овертаймах.

Українці за кордоном

Забарний сенсаційно програв аутсайдеру, фіаско Миколенка і Ярмолюка, зірка Ман Сіті забив вперше за 16 місяців.

Крапивцов дебютував за Жирону – українець долучився до камбеку з 0:2.

Зубков голом вивів Трабзонспор у півфінал Кубка Туреччини – Сікан і Ко перестріляли Бодрумспор у битві 9 на 10.

Захисники Бенфіки двічі підставили Трубіна в матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії.

Світ

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді.

Кубок Італії: Інтер учетверте за сезон не зміг перемогти Мілан.

Штутгарт розібрався з Лейпцигом та вийшов у фінал Кубка Німеччини.

Юнацька ЛЧ: українець пройшов Манчестер Сіті, улюбленець Фліка вивів Барселону у "Фінал чотирьох".

Баварія розвалюється на частини перед грою з Інтером – переповнений лазарет команди поповнився ще одним лідером.