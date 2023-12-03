Україна

Кривбас за 5 хвилин влаштував камбек проти Олександрії – легіонери вивели команду Вернидуба на вершину УПЛ.

Ворскла здобула вольову перемогу над СК Дніпро-1 – Кривбас залишився лідером завдяки "катеначо" Скрипника.

Рух прокоментував інтерес європейських топ-клубів до свого лідера: "Ми готові розглядати пропозиції.

"Таке запрошення від України може бути раз на 1000 років": хавбек європейської збірної очікує на виклик від Реброва.

Світ

Результати жеребкування Євро-2024: Україна отримала найлегших потенційних суперників, складні групи для Італії і Франції.

Барселона отримає потужне підсилення взимку – прихід зіркового форварда офіційно підтвердили.

Ньюкасл обіграв Манчестер Юнайтед і наблизився до топ-4 АПЛ – "сороки" порвали чергового гранда та втратили лідера.

Мілан здобув другу перемогу поспіль в Серії А – асист голкіпера, Йовіч оформив гол+пас, повернення лідера.

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Українці за кордоном

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда.

Андрій Лунін отримав новий варіант у Іспанії, але Реал стає на заваді трансферу.

Маліновський забив і наблизився до Мессі, Коваленко асистом продовжив суперсерію – Дженоа з Емполі поділили очки.