Португалія поступилась Південній Кореї, але пройшла у плей-офф / Фото ФІФА

ЧС-2022

Груповий етап завершився. В останньому турі Уругвай переміг Гану, але драматично попрощався з ЧС-2022. "Небесно-блакитним" підклала свиню Південна Корея, яка несподівано переграла Португалію з "бенефісом" Роналду.

Швейцарія ефектно покарала Сербію та продерлась у плей-офф ЧС-2022. А в паралельному поєдинку Бразилія сенсаційно програла Камеруну. Лідер "неприборканих левів" забив і отримав курйозне вилучення.

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Україна

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