Головні новини 2 грудня: визначились усі пари 1/8 фіналу ЧС-2022, Португалія та Бразилія сенсаційно програли
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 2 грудня.
ЧС-2022
Груповий етап завершився. В останньому турі Уругвай переміг Гану, але драматично попрощався з ЧС-2022. "Небесно-блакитним" підклала свиню Південна Корея, яка несподівано переграла Португалію з "бенефісом" Роналду.
Швейцарія ефектно покарала Сербію та продерлась у плей-офф ЧС-2022. А в паралельному поєдинку Бразилія сенсаційно програла Камеруну. Лідер "неприборканих левів" забив і отримав курйозне вилучення.
Відтак визначились усі пари 1/8 фіналу. Вас може зацікавити, з ким гратимуть друзі України, тому ми все розписали.
Не обійшлось і без відставки. Вже четвертий тренер-невдаха втратив своє крісло після вильоту з чемпіонату світу.
Світ обговорював резонансний гол Японії, який залишив Німеччину без плей-офф. ФІФА дала остаточний відеовердикт.
Україна
Попри ЧС, триває ще й УПЛ. Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем, завершивши 2022 рік на восьмій позиції.
Шахтар вже знайшов заміну Мудрику у Бразилії. Преса назвала сума потенційного трансферу.
Кандидатуру Шевченка висунули на посаду президента УАФ. Кілька факторів поки на заваді.