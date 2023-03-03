Україна

Трансфер Рамадані в Динамо: Шкендія розсекретила умови угоди з київським клубом.

Збірна України U-21 дізналась місце проведення матчів групового етапу Євро-2023.

Минай оформив трансфер капітана збірної України U-19, який належить Шахтарю. Металіст підписав бразильського та французького захисників.

Світ

Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида. УЄФА розслідує Барсагейт – каталонців можуть відправити до другого дивізіону. Також Барселона офіційно підписала сина Роналдінью.

Мессі може поїхати слідом за Роналду – зірці ПСЖ дають розкішний контракт на десятки мільйонів.

Моурінью ризикує достроково втратити роботу в Ромі – доля "Особливого" залежить від Ліги чемпіонів.

Легіонер Шахтаря Манор Соломон з 3 голами за 86 хвилин претендує на звання гравця місяця в АПЛ. Наразі ізраїльтянин виступає за Фулхем на правах оренди.

Українці за кордоном

Ребров знову на вершині: Аль-Айн без Ярмоленка влаштував погром у чемпіонаті ОАЕ.

Ілля Забарний повернувся до загальної групи Борнмута.

Зінченко присоромив легенду МЮ, трансфер року – чому українця з АПЛ назвали невдахою і дорікнули шаленою зарплатою.