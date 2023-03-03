Головні новини 2 березня: Реал незаслужено програв Барселоні, Ребров майже на вершині, камбек Забарного
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 2 березня.
Україна
Трансфер Рамадані в Динамо: Шкендія розсекретила умови угоди з київським клубом.
Збірна України U-21 дізналась місце проведення матчів групового етапу Євро-2023.
Минай оформив трансфер капітана збірної України U-19, який належить Шахтарю. Металіст підписав бразильського та французького захисників.
Світ
Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида. УЄФА розслідує Барсагейт – каталонців можуть відправити до другого дивізіону. Також Барселона офіційно підписала сина Роналдінью.
Мессі може поїхати слідом за Роналду – зірці ПСЖ дають розкішний контракт на десятки мільйонів.
Моурінью ризикує достроково втратити роботу в Ромі – доля "Особливого" залежить від Ліги чемпіонів.
Легіонер Шахтаря Манор Соломон з 3 голами за 86 хвилин претендує на звання гравця місяця в АПЛ. Наразі ізраїльтянин виступає за Фулхем на правах оренди.
Українці за кордоном
Ребров знову на вершині: Аль-Айн без Ярмоленка влаштував погром у чемпіонаті ОАЕ.
Ілля Забарний повернувся до загальної групи Борнмута.
Зінченко присоромив легенду МЮ, трансфер року – чому українця з АПЛ назвали невдахою і дорікнули шаленою зарплатою.