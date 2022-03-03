Україна в умовах війни

Україна зберігає шанс потрапити на ЧС-2022 – Шотландія протягнула руку допомоги нашій збірній.

Марлон може покинути Шахтар через війну в Україні – з'явився претендент на захисника. Легіонери Динамо також шукають собі нові клуби. Вітінью вже придивився собі варіант на батьківщині, а Де Пена не збирається повертатися до України.

Реакція на російське свавілля

Ярослав Ракицький офіційно покинув Зеніт, хоча російський клуб дав абсурдне пояснення. А от Анатолій Тимощук продовжує спокійно працювати в Росії.

Російські арбітри не судитимуть міжнародні матчі, але УЄФА дивно пояснив своє рішення. Росію та її клуби видалять з симулятора FIFA.

Роман Абрамович офіційно продає Челсі та обіцяє передати гроші потерпілим від війни в Україні. Евертон розірвав спонсорські контракти з трьома російськими компаніями.

Матчі

Ювентус, показавши жахливу гру, отримав у подарунок перемогу над Фіорентиною в Кубку Італії. Вест Хем без Ярмоленка вилетів з Кубка Англії, а Челсі та Ліверпуль пройшли далі. Валенсія вийшла у фінал Кубка Іспанії, мінімально перегравши Атлетік.