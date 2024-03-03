Головні новини 2 березня: гол Яремчука і скандал у Мадриді, Динамо знову перемогло, Ліверпуль захистив лідерство
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 2 березня.
Україна
Динамо мінімально обіграло Чорноморець – привоз воротаря одеситів приніс вже шосту поспіль перемогу киянам в УПЛ.
Ворскла оформила камбек у матчі з Вересом – дубль Мякушка, кінець безгольової серії і прем'єрний м'яч новачка.
Мораєс може сенсаційно повернутися в УПЛ – екс-форварда збірної України хоче підписати амбітний новачок.
Динамо розкрило причину відсутності Буяльського в матчі з Чорноморцем.
Збірна України може отримати нову форму – Шевченко хоче позбутися бренду, який обслуговує росіян.
Світ
Ліверпуль вирвав перемогу на 9-й компенсованій, Тоттенхем за 10 хвилин розбив Пелас, Фулхем розгромив Де Дзербі.
Баварія може звільнити Тухеля після наступного матчу – Мюнхен не був готовий до такого провалу.
ФІФА запустила чергову революцію футбольних правил – погані новини для "базік" та агресорів, бонус для воротарів.
Українці за кордоном
Мудрик допоміг Челсі врятувати нічию проти Ярмолюка, шедевр з-під Миколенка поховав Евертон: українці в АПЛ.
Яремчук забив у ворота Луніна – відео гола після жахливої помилки.
Мільйонер Маліновський і багатостраждальний Коваленко – стало відомо, скільки заробляють українські зірки в Серії А.
Гравець збірної України шедевральним голом на 90+4 врятував команду від поразки – відео взяття воріт.