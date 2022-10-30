Україна

Шахтар несподівано спіткнувся у матчі з Олександрією: справжня гольова перестрілка з вилученням. На жаль, "гірники" втратили лідера перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів.

Ворскла переграла Минай завдяки вбивчій реалізації. Команда Скрипника обійшла Динамо і серйозно піднялася в УПЛ.

Кубку України, найімовірніше, бути. Його планують провести весною, але все залежатиме від одного фактору.

Українці за кордоном

Ярмоленко асистом-перевертнем не допоміг Аль-Айну уникнути поразки: команда Реброва на відстані перемоги від лідера.

Миколенко провів розкішний матч за Евертон проти Фулхема в англійській Прем'єр-лізі. А от Ярмолюк вперше потрапив у заявку Брентфорда, хоч і не зіграв.

Кухаревич голом допоміг Хіберніану піднятись у топ-3 чемпіонату Шотландії. Українець забив у другому матчі поспіль.

Топ-матчі

Ліверпуль вдруге поспіль програв аутсайдеру АПЛ. Нуньєс запоров два супермоменти, а рекордна серія ван Дейка обірвалась. В іншому матчі Де Дзербі принизив Челсі.

Барселона вирвала важку перемогу над Валенсією завдяки голу Лєвандовскі на останніх хвилинах. Інтер влаштував погром, а Наполі оновив клубний рекорд.

ПСЖ вирвав перемогу над командою українця: Мессі забив шикарний гол з асиста Рамоса, Неймар та Мбаппе теж відзначились.