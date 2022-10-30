Головні новини 29 жовтня: Шахтар втратив очки в УПЛ та лідера перед ЛЧ, фіаско Челсі й Ліверпуля
Футбол 24 представляє дайджест головних новин за 29 жовтня.
Україна
Шахтар несподівано спіткнувся у матчі з Олександрією: справжня гольова перестрілка з вилученням. На жаль, "гірники" втратили лідера перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів.
Ворскла переграла Минай завдяки вбивчій реалізації. Команда Скрипника обійшла Динамо і серйозно піднялася в УПЛ.
Кубку України, найімовірніше, бути. Його планують провести весною, але все залежатиме від одного фактору.
Українці за кордоном
Ярмоленко асистом-перевертнем не допоміг Аль-Айну уникнути поразки: команда Реброва на відстані перемоги від лідера.
Миколенко провів розкішний матч за Евертон проти Фулхема в англійській Прем'єр-лізі. А от Ярмолюк вперше потрапив у заявку Брентфорда, хоч і не зіграв.
Кухаревич голом допоміг Хіберніану піднятись у топ-3 чемпіонату Шотландії. Українець забив у другому матчі поспіль.
Топ-матчі
Ліверпуль вдруге поспіль програв аутсайдеру АПЛ. Нуньєс запоров два супермоменти, а рекордна серія ван Дейка обірвалась. В іншому матчі Де Дзербі принизив Челсі.
Барселона вирвала важку перемогу над Валенсією завдяки голу Лєвандовскі на останніх хвилинах. Інтер влаштував погром, а Наполі оновив клубний рекорд.
ПСЖ вирвав перемогу над командою українця: Мессі забив шикарний гол з асиста Рамоса, Неймар та Мбаппе теж відзначились.