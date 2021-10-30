Україна

Трансферна історія легіонера Шахтаря Педрінью потрапила під розгляд прокуратури. Проблемним виявився перехід бразильця у Бенфіку.

Збірна Боснії та Герцеговини оголосила заявку на вирішальний матч відбору до ЧС-2022 проти національної команди України.

"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43

Світ

Суддівські скандали і мадридське дербі тренерів – визначився переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

Хаві остаточно узгодив повернення в Барселону – каталонцям доведеться почекати

ПСЖ видряпав перемогу над Ліллем і пішов у відрив на вершині таблиці – Мессі замінили одразу по перерві.

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Українці за кордоном

Сергій Ребров на чолі Аль-Айна не зміг перемогти у другому матчі поспіль. Однак лідерство команда українського фахівця зберегла.

Іван Петряк забив гол після класної атаки, допомігши Фехервару перемогти і наблизитися до призової трійки у чемпіонаті Угорщини.

Ярослав Ракицький забив шедевральний гол зі штрафного у 100-му матчі за російський Зеніт.