Головні новини 29 жовтня: Хаві погодився очолити Барселону, суперник України назвав склад на матчі відбору до ЧС-2022
"Футбол 24 презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 29 жовтня.
Україна
Трансферна історія легіонера Шахтаря Педрінью потрапила під розгляд прокуратури. Проблемним виявився перехід бразильця у Бенфіку.
Збірна Боснії та Герцеговини оголосила заявку на вирішальний матч відбору до ЧС-2022 проти національної команди України.
"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43
Світ
Суддівські скандали і мадридське дербі тренерів – визначився переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ
Хаві остаточно узгодив повернення в Барселону – каталонцям доведеться почекати
ПСЖ видряпав перемогу над Ліллем і пішов у відрив на вершині таблиці – Мессі замінили одразу по перерві.
Дуель філософів для Маліновського, реабілітація Манчестер Юнайтед і Баварії, ще один іспит Моурінью – топ-матчі вікенду
Українці за кордоном
Сергій Ребров на чолі Аль-Айна не зміг перемогти у другому матчі поспіль. Однак лідерство команда українського фахівця зберегла.
Іван Петряк забив гол після класної атаки, допомігши Фехервару перемогти і наблизитися до призової трійки у чемпіонаті Угорщини.
Ярослав Ракицький забив шедевральний гол зі штрафного у 100-му матчі за російський Зеніт.