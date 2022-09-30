Україна

Відомо, скільки заробила Україна за виступи збірної у Лізі націй.

Луганська Зоря підписала ще двох новачків – ними стали голкіпер та півзахисник Шахтаря. Тим часом Чорноморець оголосив про трансфер форварда, який грав у топ-чемпіонаті. Одесити вкотре вразили креативом.

"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз.

Світ

Ліверпуль був лідером у боротьбі за Холанда, але у вирішальний момент випав навіть із топ-3 через критерії норвежця.

Тоні Кроос може завершити кар'єру в кінці сезону – Реал вже підготував заміну для лідера.

Збірна Німеччини відмовилась брати участь у відборі до Євро-2024. Господарі турніру воліють самостійно розпоряджатися своїм графіком.

Збірна Вірменії залишилась без тренера – нищівна поразка від України стала однією з причин прощання з Хокіном Капаросом.