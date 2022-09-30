Головні новини 29 вересня: заробітки України у Лізі націй, Німеччина не хоче грати у кваліфікації на Євро-2024
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 29 вересня.
Україна
Відомо, скільки заробила Україна за виступи збірної у Лізі націй.
Луганська Зоря підписала ще двох новачків – ними стали голкіпер та півзахисник Шахтаря. Тим часом Чорноморець оголосив про трансфер форварда, який грав у топ-чемпіонаті. Одесити вкотре вразили креативом.
"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз.
Світ
Ліверпуль був лідером у боротьбі за Холанда, але у вирішальний момент випав навіть із топ-3 через критерії норвежця.
Тоні Кроос може завершити кар'єру в кінці сезону – Реал вже підготував заміну для лідера.
Збірна Німеччини відмовилась брати участь у відборі до Євро-2024. Господарі турніру воліють самостійно розпоряджатися своїм графіком.
Збірна Вірменії залишилась без тренера – нищівна поразка від України стала однією з причин прощання з Хокіном Капаросом.