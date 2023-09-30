Головні новини 29 вересня: розкішне дербі Трубіна, Барселона з допомогою Рамоса повернула лідерство
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 29 вересня.
Україна
Три клуби УПЛ отримали штрафи за допуск фанатів на трибуни – сума одного вражає.
Жахлива травма Назаренка: Полісся оголосило остаточний діагноз і терміни відновлення півфіналіста Євро.
"Єзерський – людина слова": юний українець із Чехії пробігає 30 метрів за 4 секунди, зацікавив Вердер і не тільки.
Світ
Барселона дотиснула Севілью завдяки автоголу Серхіо Рамоса – "блаугранас" повернули лідерство у Ла Лізі.
Саудівська Аравія: Неймар зганьбився з пенальті, але оформив перемогу асистом, Роналду врятував перемогу для Аль-Насра.
Гравець збірної Франції, який втік з Росії, погрожував кинутися з мосту.
Українці за кордоном
Трубін вперше зіграв на нуль за Бенфіку – українець здійснив суперсейв у дербі з Порту, екс-зірка Шахтаря віддав асист.
Українець 2 голами допоміг команді перервати жахливу серію в чемпіонаті Польщі – відео точних ударів.
Коноплянка не потрапив у заявку на останні два матчі – президент Клужа озвучив причину зникнення українця.
Відомий український голкіпер оголосив про завершення кар'єри.