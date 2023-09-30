Україна

Три клуби УПЛ отримали штрафи за допуск фанатів на трибуни – сума одного вражає.

Жахлива травма Назаренка: Полісся оголосило остаточний діагноз і терміни відновлення півфіналіста Євро.

"Єзерський – людина слова": юний українець із Чехії пробігає 30 метрів за 4 секунди, зацікавив Вердер і не тільки.

Світ

Барселона дотиснула Севілью завдяки автоголу Серхіо Рамоса – "блаугранас" повернули лідерство у Ла Лізі.

Саудівська Аравія: Неймар зганьбився з пенальті, але оформив перемогу асистом, Роналду врятував перемогу для Аль-Насра.

Гравець збірної Франції, який втік з Росії, погрожував кинутися з мосту.

Українці за кордоном

Трубін вперше зіграв на нуль за Бенфіку – українець здійснив суперсейв у дербі з Порту, екс-зірка Шахтаря віддав асист.

Українець 2 голами допоміг команді перервати жахливу серію в чемпіонаті Польщі – відео точних ударів.

Коноплянка не потрапив у заявку на останні два матчі – президент Клужа озвучив причину зникнення українця.

Відомий український голкіпер оголосив про завершення кар'єри.