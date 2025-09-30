Головні новини 29 вересня: Динамо чекає посилення, розгромна перемога Полісся, невдачі Миколенка і Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 29 вересня.
Україна
Полісся розгромило Верес – три голи за 30 хвилин першого тайму, Філіппов оформив дубль, Брагару забив дебютний.
Шовковський покине Динамо лиш за однієї умови: ТаТоТаке – про загрозу відставки тренера після чергової нічиєї.
Легіонер Динамо несподівано повернувся до Києва – Шовковський отримає потужне підсилення.
Топ-чемпіонати
Евертон розписав нічию з Вест Хемом – Миколенко отримав жовту за відмашку, "молотобійці" забили із зони українця.
Лаціо здобув першу перемогу на виїзді – Маліновський отримав картку і "привіз" гол.
Матч Ла Ліги за участю Валенсії перенесено – названо причину.
ФІФА готує революційну зміну правил щодо пенальті – нововведення може набути чинність після ЧС-2026.
Українці за кордоном
Лунін може стати №1 в Реалі – Куртуа втрачає позиції, Алонсо дасть шанс українцю.