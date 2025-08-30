УПЛ

Карпати на останніх секундах вирвали нічию з Кудрівкою, а Зоря розгромила Полтаву, забивши найшвидший гол сезону.

Динамо та Шахтар отримали суперників у Лізі конференцій. Відбулось жеребкування і в Лізі Європи.

Динамо готує несподіваний трансфер, а Полісся нарешті оголосило про підписання Шепелєва.

Українці за кордоном

Тимур Тутєрова оформив дебютний дубль у ворота Вест Хема за молодіжку Сандерленда, а Богдан Попов знову забив за Емполі.

Георгій Судаков прибув в Португалію і проходить медогляд в Бенфіці, Владислав Ванат завершує трансфер в Жирону, а Мілан хоче обміняти Артема Довбика на Хіменеса. Черговий покупець з'явився і на Олександра Зінченка – півзахисник Арсенала може стати суперником Іллі Забарного у Франції.

Світ

В Європі стартували чергові тури у національних чемпіонатах. У Бундеслізі в "міському дербі" Санкт-Паулі здолав Гамбург, в Серії А Лука Модоіч оформив перший асист за Мілан, а в Ла Лізі Валенсія розгромила Хетафе.

Георгій Бущан з поразки стартував в Саудівській Аравії, а Роналду забив з пенальті.