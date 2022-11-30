ЧС-2022

Стартував 3 тур катарського Мундіалю. Сенегал обіграв Еквадор, а Нідерланди – Катар. Збірні-переможці пройшли в 1/8 фіналу.

Англія зуміла розгромити Уельс, США не без проблем здолали Іран. Обидві команди теж пробились у плей-офф. Тож тепер стали відомі перші дві пари 1/8.

Україна

Шахтар офіційно підписав першого зимового новачка. "Гірникам" нібито вдалось виграти боротьбу в Ювентуса і Валенсії. Є деталі переходу.

Динамо не планує продавати Циганкова взимку, але хоче заробити на його трансфері. Журналіст розкрив план Суркіса.

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