Головні новини 29 липня: Динамо здобуло розгромну перемогу в ЛЧ, Лунін, Довбик і Забарний визначились з майбутнім
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 29 липня.
Єврокубки
Динамо вийшло до наступного раунду ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун – Супряга повернувся й виконав передасист. Відеоогляд матчу.
Шовковський пообіцяв гравцям Динамо розбірки після 6:0 у Лізі чемпіонів: "Команда не вийшла з роздягальні".
Ліга чемпіонів: 4 голи за 15 хвилин у матчі українців, друзі Росії побили Лінкольн, шоу 16-річного фаната Мудрика.
Ліга конференцій: словенці вистояли в Андоррі, Левадію врятував син головного тренера – йому вистачило чотирьох хвилин.
Трансфери
Ман Сіті визнав помилку і придбав чемпіона Європи за 30 млн – сенсаційний рекордсмен перекрив дорогу Трубіну та Луніну.
Фелікс офіційно став партнером Роналду в Саудівській Аравії – Челсі серйозно прогорів.
Циганков офіційно отримав результативного напарника – Жирона оформила перший трансфер літа.
Олександрія перед матчем-відповіддю з Партизаном підписала екс-нападника ПСЖ.
Дебютант УПЛ оголосив про перехід форварда з досвідом виступів у єврокубках – він забивав клубу Платіні.
Кат збірної України перейшов до гранда Ла Ліги – він проігнорував опцію викупу в кінці сезону.
Українці за кордоном
Трансфер Забарного майже готовий – Романо озвучив останню перешкоду та заперечив перемовини з володарем єврокубка.
Лунін чітко визначився, де продовжить кар'єру – амбітно кидає виклик одному з найкращих воротарів світу.
"Він тільки про це і думає": агент Довбика відреагував на чутки про трансфер Артема в АПЛ.