Єврокубки

Динамо вийшло до наступного раунду ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун – Супряга повернувся й виконав передасист. Відеоогляд матчу.

Шовковський пообіцяв гравцям Динамо розбірки після 6:0 у Лізі чемпіонів: "Команда не вийшла з роздягальні".

Ліга чемпіонів: 4 голи за 15 хвилин у матчі українців, друзі Росії побили Лінкольн, шоу 16-річного фаната Мудрика.

Ліга конференцій: словенці вистояли в Андоррі, Левадію врятував син головного тренера – йому вистачило чотирьох хвилин.

Трансфери

Ман Сіті визнав помилку і придбав чемпіона Європи за 30 млн – сенсаційний рекордсмен перекрив дорогу Трубіну та Луніну.

Фелікс офіційно став партнером Роналду в Саудівській Аравії – Челсі серйозно прогорів.

Циганков офіційно отримав результативного напарника – Жирона оформила перший трансфер літа.

Олександрія перед матчем-відповіддю з Партизаном підписала екс-нападника ПСЖ.

Дебютант УПЛ оголосив про перехід форварда з досвідом виступів у єврокубках – він забивав клубу Платіні.

Кат збірної України перейшов до гранда Ла Ліги – він проігнорував опцію викупу в кінці сезону.

Українці за кордоном

Трансфер Забарного майже готовий – Романо озвучив останню перешкоду та заперечив перемовини з володарем єврокубка.

Лунін чітко визначився, де продовжить кар'єру – амбітно кидає виклик одному з найкращих воротарів світу.

"Він тільки про це і думає": агент Довбика відреагував на чутки про трансфер Артема в АПЛ.