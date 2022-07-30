Війна Росії проти України

Повний Сахалін: відомий український тренер після Росії і Криму очолив фейковий окупаційний клуб. А раніше фотографувався з прапорами України (з написом Севастополь) та УПА.

Легенда Металіста увійшов до оновленого тренерського штабу українського клубу. Перед тим російські журналісти придумали черговий фейк, буцімто Олександр Горяїнов стане одним з асистентів тренера в тульському Арсеналі.

Росія напала на Україну: Ахметов не заробить на зірці Шахтаря, нові стадіони і міста для клубів УПЛ (LIVE)

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