Головні новини 29 квітня: збірна України анонсувала перший спаринг, нові удари по футболу окупантів
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 29 квітня.
Війна України проти Росії
УЄФА розгляне продовження відсторонення росіян від участь в єврокубках. Замість окупантів їхню квоту може отримати Україна, а клуби УПЛ – розпочати новий сезон в інших національних чемпіонатах європи.
Росія напала на Україну: Вернидуб став чемпіоном, Суркіс та Луческу готуються відроджувати наш футбол (LIVE)
"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича
Україна
Зимовий новачок Шахтаря Давід Нерес заявив, що не хоче повертатись в український клуб. Наближається трансфер у Бенфіку.
Мірчі Луческу вкотре пророчили завершення роботи в Динамо заради іншого клубу, але румунський фахівець лише відверто розсміявся з таких чуток.
Збірна України отримала суперника на товариський матч – УАФ офіційно анонсувала перший спаринг "синьо-жовтих". Андрій Павелко підтвердив, що розмови про подарунок команді Петракова прямої путівки на ЧС-2022 не мали жодної конкретики.
Світ
Челсі вибрав бізнесмена, який купить клуб у Абрамовича. Угоду оцінили в гігантську суму, частину з якої отримають українці.
Ральф Рангнік офіційно призначений головним тренером збірної Австрії, але продовжить роботу в Манчестер Юнайтед.
Поки Юрій Вернидуб зі зброєю боронить Україну, його Шериф достроково став чемпіоном Молдови. Для команди з Тирасполя це 19-й титул у історії та шостий поспіль.