Війна України проти Росії

УЄФА розгляне продовження відсторонення росіян від участь в єврокубках. Замість окупантів їхню квоту може отримати Україна, а клуби УПЛ – розпочати новий сезон в інших національних чемпіонатах європи.

Росія напала на Україну: Вернидуб став чемпіоном, Суркіс та Луческу готуються відроджувати наш футбол (LIVE)

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Україна

Зимовий новачок Шахтаря Давід Нерес заявив, що не хоче повертатись в український клуб. Наближається трансфер у Бенфіку.

Мірчі Луческу вкотре пророчили завершення роботи в Динамо заради іншого клубу, але румунський фахівець лише відверто розсміявся з таких чуток.

Збірна України отримала суперника на товариський матч – УАФ офіційно анонсувала перший спаринг "синьо-жовтих". Андрій Павелко підтвердив, що розмови про подарунок команді Петракова прямої путівки на ЧС-2022 не мали жодної конкретики.

Світ

Челсі вибрав бізнесмена, який купить клуб у Абрамовича. Угоду оцінили в гігантську суму, частину з якої отримають українці.

Ральф Рангнік офіційно призначений головним тренером збірної Австрії, але продовжить роботу в Манчестер Юнайтед.

Поки Юрій Вернидуб зі зброєю боронить Україну, його Шериф достроково став чемпіоном Молдови. Для команди з Тирасполя це 19-й титул у історії та шостий поспіль.