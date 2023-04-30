Україна

СК Дніпро-1 дотиснув Інгулець завдяки скандальному пенальті: шедевр у стилі зіркового бразильця, шалені цифри Довбика.

Вернидуб завдав Ротаню дебютної поразки, Рух у більшості врятував нічию з Ворсклою, а Зоря розбила Чорноморець.

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі: перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10 хвилині.

Павелко пролив світло на призначення нового тренера збірної України.

Голкіпер Шахтаря вступив до ЗСУ, призупинивши футбольну кар'єру.

Українці за кордоном

Український чемпіон світу забив черговий гол за кордоном. Цікаво, що гравця хочуть викупити в Шахтаря.

Наставник Краковії оголосив вирок Коноплянці. Контракт українця спливає вже за два місяці.

Мудрик потрапив у самісіньке пекло: гравці Челсі майже не спілкуються, частина вже хоче тікати.

Європа

Реал переміг Альмерію. Бензема оформив третій хет-трик за місяць, що дозволило йому стати четвертим бомбардиром в історії Ла Ліги.

Мілан вирвав нічию з Ромою у битві за Лігу чемпіонів: магія доданого часу і невдала серія римлян.

Де Дзербі приніс Брайтону найбільшу перемогу в АПЛ в історії. Одразу 4 гравці відзначились дублями.

Барселона легко розгромила Бетіс, а Хаві випустив 15-річного футболіста.