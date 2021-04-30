Єврокубки

Відбулися півфінали Ліги Європи. Манчестер Юнайтед вбив знекровлену Рому. Кавані, Фернандеш і Погба відвантажили Фонсеці шість м'ячів і фактично вирішили долю протистояння. Вільяреал переміг Арсенал у матчі з двома вилученнями та неочевидним пенальті – іспанці також наблизилися до фіналу.

Олександр Зінченко збирає компліменти за хороший матч у півфіналі Ліги чемпіонів. "Не дивно, що Холанд хотів футболку Зінченка": українець з асистом взяв Париж, вразив фанів і веде Манчестер Сіті до фіналу. Сашко потрапив до символічної збірної півфіналістів ЛЧ.

Україна

Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради нового тренера. Відомий форвард оголосив про відхід з Миная.

УПЛ затвердила час початку матчів останнього туру чемпіонату – всі поєдинки відбудуться одночасно. Динамо зазнало вагомої втрати перед поєдинком з Ворсклою.

Збірна України розпочне підготовку до Євро-2020 без легіонерів. КДК УАФ довічно відсторонив гравця за звірячий фол у товариському матчі.

Інші новини

РБ Лейпциг офіційно оголосив ім'я нового тренера, який замінить Юліана Нагельсманна. Серхіо Рамос знайшов компроміс у переговорах з Реалом – капітан схиляється до продовження контракту. Барселона сенсаційно програла Гранаді на Камп Ноу та втратила шанс очолити таблицю Ла Ліги.