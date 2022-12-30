Головні новини 29 грудня: Манчестер Сіті зміцнив лідерство в АПЛ, Луческу готовий відпустити з Динамо понад 10 гравців

Україна

Закордонна преса повідомила, що Динамо все ще може підписати колумбійського вінгера Себастьяна Вілью. Однак "Футбол 24", з власних джерел, дізнався, що кияни навіть не починали перемовин з Бока Хуніорс. Тим часом Мірча Луческу склав список футболістів, яких готовий відправити у Бухарест – 2 чемпіони світу та ще 14 гравців.

Шахтар не обмежився звільненням Жозе Боту. Донецький клуб покинули майже всі скаути. Тим часом португальський фахівець вже працевлаштувався у ПАОКу, який тренує Разван Луческу.

Полтавська Ворскла оголосила про достроковий відхід Есеоли, який награв лише 23 хвилини.

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Світ

Манчестер Сіті здолав Брентфорд і закріпився на вершині АПЛ – заявка на чемпіонство, Зінченко перервав серію, гольовий карнавал закінчився.

Вдень Челсі оголосив про повернення Джона Террі у структуру клубу, а ввечері "сині" вже наприкінці матчу втратили перемогу над Брайтоном.

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Українці за кордоном

Андрій Лунін отримав шанс дебютувати за Реал у Ла Лізі. Головний конкурент українця – Тібо Куртуа – здав позитивний тест на коронавірус. Матч з Хетафе 2-го січня, бельгієць точно не встигне повернутися.

Руслан Маліновський з другою найвищою оцінкою опинився у збірній року Серії А. Однак не всі новини з Апеннін позитивні: Віктор Коваленко опинився у ковідному лазареті.

Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри