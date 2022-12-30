Головні новини 29 грудня: Манчестер Сіті зміцнив лідерство в АПЛ, Луческу готовий відпустити з Динамо понад 10 гравців
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 29 грудня.
Україна
Закордонна преса повідомила, що Динамо все ще може підписати колумбійського вінгера Себастьяна Вілью. Однак "Футбол 24", з власних джерел, дізнався, що кияни навіть не починали перемовин з Бока Хуніорс. Тим часом Мірча Луческу склав список футболістів, яких готовий відправити у Бухарест – 2 чемпіони світу та ще 14 гравців.
Шахтар не обмежився звільненням Жозе Боту. Донецький клуб покинули майже всі скаути. Тим часом португальський фахівець вже працевлаштувався у ПАОКу, який тренує Разван Луческу.
Полтавська Ворскла оголосила про достроковий відхід Есеоли, який награв лише 23 хвилини.
"Прийшли у готель з автоматом: "Віддавайте гру". Легендарний тренер – про трансфер за квартиру, Блохіна і Сабо
Світ
Манчестер Сіті здолав Брентфорд і закріпився на вершині АПЛ – заявка на чемпіонство, Зінченко перервав серію, гольовий карнавал закінчився.
Вдень Челсі оголосив про повернення Джона Террі у структуру клубу, а ввечері "сині" вже наприкінці матчу втратили перемогу над Брайтоном.
"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує
Українці за кордоном
Андрій Лунін отримав шанс дебютувати за Реал у Ла Лізі. Головний конкурент українця – Тібо Куртуа – здав позитивний тест на коронавірус. Матч з Хетафе 2-го січня, бельгієць точно не встигне повернутися.
Руслан Маліновський з другою найвищою оцінкою опинився у збірній року Серії А. Однак не всі новини з Апеннін позитивні: Віктор Коваленко опинився у ковідному лазареті.
Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри