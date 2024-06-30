Головні новини 29 червня: визначилися два учасники 1/8 фіналу Євро, Шахтар почав збори з розгрому, європейські трансфери
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 29 червня.
Євро-2024
Відбулися перші матчі стадії 1/8 фіналу. Італія беззубо програла Швейцарії і склала повноваження чемпіона, а Німеччина розібралася з Данією.
УЄФА виправив свій фейл з гравцем збірної України, якого записали росіянином.
УПЛ
Шахтар розпочав літні збори з розгромної перемоги. Суперкубок України "гірникам" не світить, бо його просто не будуть проводити. Ще одна важлива новина – Шахтар готовий відпустити 5 своїх гравців на Олімпіаду.
Триває сага навколо СК Дніпро-1. Клуб вже нібито готує листа в УПЛ про зняття зі змагань, є потенційний кандидат на заміну.
Трансфери
Відбулася низка переходів. Челсі відпустив "токсичного" півфіналіста ЧС і фіналіста ЛЧ. Самі лондонці витратили 19 млн фунтів на 18-річного "ноунейма".
Евертон продав конкурента Віталія Миколенка в Італію. Барселона з дивною мотивацією здихалася свого історичного легіонера.