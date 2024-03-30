Головні новини 29 березня: новий контракт Луніна з Реалом, перемога Карпат, УАФ експериментує з арбітрами
Україна
Карпати мінімально перемогли Вікторію, ФСК Маріуполь та Прикарпаття розійшлись нічиєю: Перша ліга.
Визначились арбітри на півфінальні матчі Кубка України – УАФ застосувала історичну процедуру вибору суддів.
Екс-тренер збірної України постраждав від ракетної атаки росіян по Одесі: "Під час удару я був у кімнаті".
Світ
Хабі Алонсо ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього – фахівець відмовив Ліверпулю і Баварії.
АПЛ внесла зміну в правила, яка зменшить перевагу домашнього поля.
Фіналіст єврокубка взяв приклад із Клоппа і Хаві – його можуть замінити дві екс-зірки клубу.
Українці за кордоном
Лунін за крок від нового контракту з Реалом – Мадрид підвищує зарплату без краплі сумніву.
Український форвард тренується з основою Байєра – Алонсо особисто опікується вихованцем Шахтаря.
Бенфіка у матчі з трьома нереалізованими пенальті дотисла головного аутсайдера – Трубін і Ко вийшли в лідери.