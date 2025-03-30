"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 29 березня 2025 року.

УПЛ

Сьогодні відбулось три матчі, усі – за участі лідерів. Олександрія мінімально перемогла Лівий Берег у перерваному матчі. Шахтар з голом дебютанта здолав Оболонь і скоротив відставання від Динамо – Судаков ледь не зламав поперечину. Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам.

Світ

Визначились одразу два учасники Кубка Англії. Крістал Пелас розгромив Фулхем і продовжив "прокляття господарів". Сенсація АПЛ вийшла у півфінал Кубка Англії, вибивши екс-команду Де Дзербі в серії пенальті.

ПСЖ майже став чемпіоном Франції – Де Дзербі зганьбився, зробивши подарунок, команда росіянина підклала свиню.

Українці за кордоном

Довбик голом приніс Ромі 7-му перемогу поспіль, дотиснувши Лечче – VAR вкрав в українця асист, "вовки" в зоні єврокубків. Лунін пропустив від Леганеса двічі, але дубль Мбаппе врятував Реал – "вершкові" перемогли й відірвались від Атлетіко.

Гравець збірної України завдав сенсаційної поразки лідеру – подарунок іншому українцю в Європі у битві за золото. Українець забив шикарний гол в Європі, який може претендувати на Пушкаша.