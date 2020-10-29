Ференцварош – Динамо

Динамо втратило першу перемогу в поточній Лізі чемпіонів, розписавши нічию з Ференцварошем. Сергій Ребров переграв Мірчу Луческу замінами, а капітан і дебютант провалилися. Кияни чудово провели перший тайм і повністю провалилися в другому – дивіться відео голів і огляд матчу.

Наставник Динамо знайшов пояснення втраті очок і оголосив завдання команди на Лігу чемпіонів. Денис Бойко виділив переломний момент матчу, а Ігор Харатін назвав запоруку успіху угорців. З'явилися чутки, що "біло-сині" йдуть на двотижневий карантин після Ференцвароша.

Ліга чемпіонів

Барселона в паралельному матчі розібрала Ювентус і очолила групу Динамо. Справжній жах пережив Альваро Мората, який оформив хет-трик, але жоден з голів судді не зарахували через офсайди. А загалом каталонці були на голову сильнішими за "Стару синьйору".

Футбольний день подарував багато цікавих результатів. Манчестер Юнайтед несподівано розгромив РБ Лейпциг. Дортмундська Борусія та Челсі покарали російські гранди. ПСЖ у непростому поєдинку здолав чемпіона Туреччини. А Соболь з Брюгге не дотиснув Лаціо.

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Реакція на лідерство Шахтаря

Шахтар напередодні розписав нічию з Інтером і зберегли перше місце в групі Ліги чемпіонів. Справжнім героєм став Анатолій Трубін. Instat визначив його найкращим гравцем матчу в складі "гірників", а італійська преса назвала юного голкіпера "кандидатом на заміну Хандановічу".

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