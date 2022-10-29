Головні новини 28 жовтня: Луческу не покинув Динамо заради іншого клубу, претенденти на Мудрика, дилема Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 28 жовтня.
Україна
Луганська Зоря розгромила Металіст 1925, піднявшись на третю позицію – тренер Едмар зазнав дебютної поразки в УПЛ.
Мірча Луческу мав реальний шанс покинути Динамо – кризовий гранд розглядав повернення румуна.
СК Дніпро-1 вигнав зіркового легіонера, який розповідав нісенітниці про Україну і відгодував чималий живіт.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України.
Світ
Кріштіану Роналду встановив антирекорд результативності у Лізі Європи 2022/23.
Роман Яремчук раптово не потрапив навіть до заявки Брюгге – ЗМІ пишуть про сварку з тренером і згадують минулі гріхи українця.
ЧС-2022: ФІФА погрожує дискваліфікувати учасника Мундіалю – під питанням путівка вже третьої збірної.
В Ірані заарештували знаменитого бомбардира, якого перевершує лише Роналду.
Трансфери
Реал прагне "ошукати" Шахтар на 10 мільйонів євро і дешево забрати бразильського таланта Вінісіуса Тобіаса.
Аталанта налаштована продавати Маліновського взимку – недовіра Гасперіні змінила плани українця.
Манчестер Сіті зацікавився Мудриком – скаути наживо дивились перфоманс зірки Шахтаря у грі з Селтіком.