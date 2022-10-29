Україна

Луганська Зоря розгромила Металіст 1925, піднявшись на третю позицію – тренер Едмар зазнав дебютної поразки в УПЛ.

Мірча Луческу мав реальний шанс покинути Динамо – кризовий гранд розглядав повернення румуна.

СК Дніпро-1 вигнав зіркового легіонера, який розповідав нісенітниці про Україну і відгодував чималий живіт.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України.

Світ

Кріштіану Роналду встановив антирекорд результативності у Лізі Європи 2022/23.

Роман Яремчук раптово не потрапив навіть до заявки Брюгге – ЗМІ пишуть про сварку з тренером і згадують минулі гріхи українця.

ЧС-2022: ФІФА погрожує дискваліфікувати учасника Мундіалю – під питанням путівка вже третьої збірної.

В Ірані заарештували знаменитого бомбардира, якого перевершує лише Роналду.

Трансфери

Реал прагне "ошукати" Шахтар на 10 мільйонів євро і дешево забрати бразильського таланта Вінісіуса Тобіаса.

Аталанта налаштована продавати Маліновського взимку – недовіра Гасперіні змінила плани українця.

Манчестер Сіті зацікавився Мудриком – скаути наживо дивились перфоманс зірки Шахтаря у грі з Селтіком.