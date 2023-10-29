Україна

Динамо вдесятьох втримало нічию з Колосом – безвиграшна серія киян досягла трьох матчів, Ванат пропустить Класичне.

Кривбас розгромив СК Дніпро-1 завдяки перфомансу Кузика – Вернидуб обірвав тріумфальну ходу Максимова й зберіг лідерство.

Полісся здобуло перемогу над Зорею і не пустило Кривбас у відрив на вершині УПЛ.

Світ

Беллінгем самотужки обіграв Барселону – круті голи витягують Реал з пекла і шокують Циганкова з Довбиком, дивні судді.

Кейн забив гол з центра поля і оформив хет-трик – Баварія влаштувала 8:0 за 40 хвилин у матчі з трьома вилученнями.

Українці за кордоном

Анатолій Трубін знову відбив пенальті, але помилка українця коштувала Бенфіці перемоги.

Ярмолюк допоміг втретє поспіль бити Челсі на виїзді – таємнича проблема Мудрика, вбивчий шанс українця, курйозна жовта.

Почеттіно пояснив несподівану відсутність Мудрика в заявці на матч з Брентфордом.

Зінченко повернувся в основу Арсенала й допоміг знищити Шеффілд, Забарний здобув з Борнмутом першу перемогу в сезоні АПЛ.