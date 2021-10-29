Україна

Відбулись три поєдинки 1/8 Кубка України сезону 2021/22. Львів не зумів здолати Альянс в основний час, але був вправнішим у серії післяматчевих пенальті.

Зоря ж переграла Рух, а Захедітабар Шахаб оформив дубль (відео голів та огляд матчу). Металіст не без проблем здолав Колос і став передостаннім чвертьфіналістом КУ.

Тарас Степаненко офіційно продовжив контракт із Шахтарем. Микола Матвієнко теж нібито пролонгував співпрацю з донеччанами. А Сергій Мякушко повернувся в Україну.

Іспанія

Барселона після нічної відставки Рональда Кумана не довго залишалась без наставника. Тимчасовим тренером став Серхі Бархуан. Розповідаємо, хто він такий.

Бархуан, який є легендою клубу, працюватиме з каталонцями до приходу Хаві. Перемовини з його нинішнім клубом мають бути легкими.

Реал Сосьєдад впевнено переграв Сельту та став лідером Прімери, Атлетіко ж у непростому двобої втратив звитягу над Леванте.

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Наполі розгромив Болонью у 10-му турі Серії А. Підопічні Лучано Спалетті очолили турнірну таблицю, посунувши з вершини Мілан.

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