Головні новини 28 жовтня: Барселона обрала тренера, результати Кубка України, Шахтар продовжив контракти з лідерами
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 28 жовтня.
Україна
Відбулись три поєдинки 1/8 Кубка України сезону 2021/22. Львів не зумів здолати Альянс в основний час, але був вправнішим у серії післяматчевих пенальті.
Зоря ж переграла Рух, а Захедітабар Шахаб оформив дубль (відео голів та огляд матчу). Металіст не без проблем здолав Колос і став передостаннім чвертьфіналістом КУ.
Тарас Степаненко офіційно продовжив контракт із Шахтарем. Микола Матвієнко теж нібито пролонгував співпрацю з донеччанами. А Сергій Мякушко повернувся в Україну.
Іспанія
Барселона після нічної відставки Рональда Кумана не довго залишалась без наставника. Тимчасовим тренером став Серхі Бархуан. Розповідаємо, хто він такий.
Бархуан, який є легендою клубу, працюватиме з каталонцями до приходу Хаві. Перемовини з його нинішнім клубом мають бути легкими.
Реал Сосьєдад впевнено переграв Сельту та став лідером Прімери, Атлетіко ж у непростому двобої втратив звитягу над Леванте.
Інші важливі новини
Наполі розгромив Болонью у 10-му турі Серії А. Підопічні Лучано Спалетті очолили турнірну таблицю, посунувши з вершини Мілан.
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду очікує на поповнення в сім'ї – у нього з Джорджиною буде двійня.
Хороші новини отримав і Ліверпуль: два ключові гравці повернулись із лазарету. А от Інтер продовжив контракт із лідером.