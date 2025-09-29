Україна

Шахтар впевнено переміг Рух та випередив Динамо на вершині, а Металіст 1925 здолав сенсаційний Колос та піднявся на друге місце УПЛ. ЛНЗ та Кривбас поділили очки, розписавши нічию.

Суркіс висловився щодо кризи Динамо перед стартом в Лізі конференцій: "Я ж не Нострадамус і не баба Ванга".

Світ

Барселона в експериментальному складі переграла Реал Сосьєдад – Лєвандовскі забив і зганьбився, вогняний вихід Ямаля.

Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ньюкаслом – скандальний арбітраж не завадив повернутись на друге місце.

Мілан зупинив непереможний Наполі та очолив таблицю – дурне вилучення Еступіньяна ледь не зіпсувало шоу Пулішіча.

Реал готує 100 мільйонів за одноклубника Забарного – ПСЖ проти трансферу, але є нюанс. Мадридці тим часом оприлюднили заявку на матч Ліги чемпіонів проти Кайрата – Андрій Лунін у списку, але є аж п'ять зіркових втрат.

Бензема офіційно залишився без тренера – екс-наставнику збірної Франції не пробачили поразку від Роналду.

Українці за кордоном

Довбик голом приніс Ромі перемогу у дебютному матчі в основі при Гасперіні – фатальне невезіння суперника.

Гол Довбика у відеоогляді матчу Рома – Верона – 2:0.

"Гол – не найкраща новина": римська преса оцінила гру Довбика – лише один гравець отримав вищу оцінку.