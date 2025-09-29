Головні новини 28 вересня: Шахтар обігнав Динамо, перша поразка Наполі в сезоні, дебютний гол Довбика при Гасперіні
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 28 вересня.
Україна
Шахтар впевнено переміг Рух та випередив Динамо на вершині, а Металіст 1925 здолав сенсаційний Колос та піднявся на друге місце УПЛ. ЛНЗ та Кривбас поділили очки, розписавши нічию.
Суркіс висловився щодо кризи Динамо перед стартом в Лізі конференцій: "Я ж не Нострадамус і не баба Ванга".
Світ
Барселона в експериментальному складі переграла Реал Сосьєдад – Лєвандовскі забив і зганьбився, вогняний вихід Ямаля.
Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ньюкаслом – скандальний арбітраж не завадив повернутись на друге місце.
Мілан зупинив непереможний Наполі та очолив таблицю – дурне вилучення Еступіньяна ледь не зіпсувало шоу Пулішіча.
Реал готує 100 мільйонів за одноклубника Забарного – ПСЖ проти трансферу, але є нюанс. Мадридці тим часом оприлюднили заявку на матч Ліги чемпіонів проти Кайрата – Андрій Лунін у списку, але є аж п'ять зіркових втрат.
Бензема офіційно залишився без тренера – екс-наставнику збірної Франції не пробачили поразку від Роналду.
Українці за кордоном
Довбик голом приніс Ромі перемогу у дебютному матчі в основі при Гасперіні – фатальне невезіння суперника.
Гол Довбика у відеоогляді матчу Рома – Верона – 2:0.
"Гол – не найкраща новина": римська преса оцінила гру Довбика – лише один гравець отримав вищу оцінку.