Головні новини 28 січня: Динамо знову програло на зборах, гравець Шахтаря на шляху в клуб Бекхема
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 28 січня.
Україна
Динамо програло вдруге поспіль: "суха" серія на зборах, феєрія екс-партнера Маліновського і фіаско Ваната.
Шахтар може відпустити свого ветерана в клуб Бекхема.
Клуб УПЛ може припинити існування через нових керівників – журналіст прогнозує команді сумні перспективи.
"У Борусії про Ярмоленка не згадували": як син знаменитої легкоатлетки покинув Шахтар і будує кар'єру в Бундеслізі
Світ
Марсель не зумів дотиснути Монако в битві за Лігу чемпіонів – Маліновський знову один з найкращих.
Барселона завдала Жироні другої поразки поспіль – Мічел не дав дебютувати Циганкову та знову отримав червону.
Кубок Англії: Манчестер Юнайтед пробрався в 1/8 – Каземіро та Фред влаштували шоу. Тоттенхем влаштував погром – шедеври Сона й ефектний дебют Данджуми.
Трансфери
Конкурент для Маліновського: Марсель офіційно домовився про трансфер сенсації ЧС-2022.
Шахтар отримає гроші за трансфер Тете в АПЛ – бразилець вилетів на медогляд в новий клуб.
Лідер Брайтона публічно заявив про бажання піти – Де Дзербі влаштували бойкот, клуб відреагував.