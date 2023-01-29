Україна

Динамо програло вдруге поспіль: "суха" серія на зборах, феєрія екс-партнера Маліновського і фіаско Ваната.

Шахтар може відпустити свого ветерана в клуб Бекхема.

Клуб УПЛ може припинити існування через нових керівників – журналіст прогнозує команді сумні перспективи.

"У Борусії про Ярмоленка не згадували": як син знаменитої легкоатлетки покинув Шахтар і будує кар'єру в Бундеслізі

Світ

Марсель не зумів дотиснути Монако в битві за Лігу чемпіонів – Маліновський знову один з найкращих.

Барселона завдала Жироні другої поразки поспіль – Мічел не дав дебютувати Циганкову та знову отримав червону.

Кубок Англії: Манчестер Юнайтед пробрався в 1/8 – Каземіро та Фред влаштували шоу. Тоттенхем влаштував погром – шедеври Сона й ефектний дебют Данджуми.

Трансфери

Конкурент для Маліновського: Марсель офіційно домовився про трансфер сенсації ЧС-2022.

Шахтар отримає гроші за трансфер Тете в АПЛ – бразилець вилетів на медогляд в новий клуб.

Лідер Брайтона публічно заявив про бажання піти – Де Дзербі влаштували бойкот, клуб відреагував.